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Леди
Красота и здоровье
4 июня 19, 16:37
Главные правила крепкого и здорового сна
сон
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Следовательно, для более качественного сна человеку требуется находиться в абсолютно темном помещении.
Многочисленные исследования все последние годы говорили о том, как вредно искусственное освещение в вечернее и ночное время незадолго перед отходом ко сну. Особенную вредность представляют экраны различных электронных устройств, выделяющие голубоватое свечение, которое нарушает внутренние биологические часы организма.

В результате, прекращается выработка гормона мелатонина, который погружает нас в состояние сонливости. Без этого гормона мы просто не можем уснуть, а благоприятным фактором для производства мелатонина является темнота. Так было запрограммировано самой природой.

Именно поэтому эксперты постоянно советуют людям приглушать освещение в ночное время суток и не подвергать организм дополнительному стрессу от искусственного света. И вот теперь исследователи доказали, что даже освещение от нескольких свечек уже может помешать человеку погрузиться в сон. Этот свет, который никак не назовешь ярким, нарушает или замедляет производство мелатонина.

Желательно, чтобы на окнах висели светонепроницаемые шторы, которые заблокируют поступление уличного света.

Впрочем, у каждого человека имеется индивидуальная чувствительность к свету, и кто-то может заснуть в комнате с ярким светом, а кому-то будет мешать даже одна тусклая свеча. Опыты показали, что толерантность к свету у людей может различаться в 58 раз. Впрочем, универсальным правилом все равно остается совет о необходимости приглушать все виды освещения перед отходом ко сну.

Источник: https://telegraf.com.ua
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