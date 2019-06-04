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Леди
Красота и здоровье
4 июня 19, 16:48
Продукт, который способен уменьшать чувство голода
кайенский перец
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Данный вывод был сделан после эксперимента с использованием кайенского перца.
Тем, кто в попытках похудеть старается ограничить потребление калорий, может помочь острый красный перец. Ученые установили, что он помогает уменьшать голод.

Специалисты из Университета Пердью в США пришли к выводу о том, что добавление в пищу острого красного перца влияет на чувство голода, притупляя его и тем самым способствуя уменьшению употребляемых калорий. 

Полтора месяца перец употребляли в пищу под наблюдением исследователей две группы людей с избыточным весом — любящих острую пищу и нет. Любители остренького употребляли острый красный перец в шесть раз больше, чем те, кто был равнодушен к острому вкусу еды.

В результате было установлено: в обеих группах на фоне потребляемого перца увеличился расход калорий. 

"Даже те участники, которые изначально не любили перец и добавляли его в пищу совсем немного, продемонстрировали снижение чувства голода. Их аппетит в отношении жирной, сладкой и соленой пищи заметно уменьшился", — констатировали авторы проекта.

Также они добавили, что эффективнее всего перец как средство для уменьшения аппетита и поглощаемых калорий помогает тем, кто обычно не ест пряную пищу.

Источник: https://telegraf.com.ua
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