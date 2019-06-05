Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.59
USD
27.21
RUB
0.42
EUR
30.25
USD
26.86
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
5 июня 19, 10:50
Сколько нужно пить воды в летнюю жару
вода
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Стало известно, сколько можно пить воды летом.
В норме. Очень часто рекомендуется выпивать восемь стаканов в день — это примерно два литра, типовая здоровая норма. Но в действительности эта норма надуманная. Врачи советуют пить воду, исходя из расчета примерно 30 мл жидкости на каждый килограмм веса.

В жару. В условиях жары потребность организма в жидкости повышается, и норма жидкости увеличивается в полтора-два раза. Например, для человека весом в 80 кг выпить 5 литров жидкости в жаркую погоду – это нормально.

Еда — тоже вода. 20% дневной нормы жидкости составляет воды из еды. Особенно насыщены водой арбузы, брокколи, цитрусовые, молоко, морковь, йогурты, яблоки.

Норма часа. Сколько бы не было выпито воды за день, существует безопасный максимум — от 1 до 1,5 литров в час. Употреблять воду свыше этого количества за один час категорически не рекомендуется, это вредит состоянию сосудов, сердца и мозга. При чрезмерном количестве выпитой воды человеку грозят возможные кома и смерть.

Кому нельзя пить много воды? Людям, у которых нарушена работа почек и сердца, имеются дисфункции щитовидной железы, проблемы с печенью и сердцем, а также при приеме лекарств в рамках терапевтического курса необходимо тщательно контролировать объем потребляемой жидкости. В жаркую погоду им целесообразно консультироваться с врачом по поводу питья воды.

Как часто пить. Медики считают, что чувство жажды – это лучший показатель того, что организму нужна вода. Если пить воду в моменты, когда возникает жажда, можно не опасаться, что организм пострадает от обезвоживания.

Источник: https://telegraf.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Чем можно заменить подсолнечное масло
noimageПродукты, которые вредят зубам и могут вызвать кариес
noimageКак похудеть благодаря клубнике
noimageЛучшее средство для борьбы с герпесом
noimageПолезные продукты для идеальной кожи
Лента новостей