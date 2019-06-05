Чем можно заменить подсолнечное масло

Иногда по разным причинам люди начинают задумываться о пересмотре своего рациона питания. В первую очередь они ищут альтернативу вредному для фигуры худеющих подсолнечному маслу. Диетологи составили список масел, которыми можно заменить подсолнечное:





Миндальное масло.

Имеет низкую калорийность, а также содержит много витамина Е и группы В.





Кунжутное масло.

Насыщает организм кальцием, улучшает работу сердца и печени. Этот вид масла очень полезен для десен, а хранить его можно даже 10 лет.





Арахисовое масло.

Арахисовое масло богато витамином А, Е и представителями группы В. В нем много кальция, калия, железа, меди и фосфора. Такой букет полезных свойств – уже хороший повод для покупки именно этого масла.





Пальмовое масло.

Прекрасная альтернатива подсолнечному. Существует мнение, что его есть очень опасно. Однако, специалисты уверяют, что оно укрепляет сердечно-сосудистую систему. А хранить продукт можно долгое время.





Конопляное масло.

Это масло укрепляет иммунитет и улучшает работу эндокринной системы.





Кокосовое масло.

Является одним из самых дорогих в мире масел из-за тяжелой формы отжима. Оно полезно, так как не выделяет токсинов при жарке.







