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Леди
Красота и здоровье
5 июня 19, 11:33
Чем можно заменить подсолнечное масло
подсолнечное масло
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Шесть полезных растительных масел, которыми можно заменить подсолнечное.
Иногда по разным причинам люди начинают задумываться о пересмотре своего рациона питания. В первую очередь они ищут альтернативу вредному для фигуры худеющих подсолнечному маслу. Диетологи составили список масел, которыми можно заменить подсолнечное:

Миндальное масло.
Имеет низкую калорийность, а также содержит много витамина Е и группы В.

Кунжутное масло.
Насыщает организм кальцием, улучшает работу сердца и печени. Этот вид масла очень полезен для десен, а хранить его можно даже 10 лет.

Арахисовое масло.
Арахисовое масло богато витамином А, Е и представителями группы В. В нем много кальция, калия, железа, меди и фосфора. Такой букет полезных свойств – уже хороший повод для покупки именно этого масла.

Пальмовое масло.
Прекрасная альтернатива подсолнечному. Существует мнение, что его есть очень опасно. Однако, специалисты уверяют, что оно укрепляет сердечно-сосудистую систему. А хранить продукт можно долгое время.

Конопляное масло.
Это масло укрепляет иммунитет и улучшает работу эндокринной системы.

Кокосовое масло.
Является одним из самых дорогих в мире масел из-за тяжелой формы отжима. Оно полезно, так как не выделяет токсинов при жарке.

Источник: https://telegraf.com.ua

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