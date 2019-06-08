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Леди
Красота и здоровье
6 июня 19, 11:07
Диетологи рассказали, как ускорить процесс похудения
Похудение
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Диетологи рассказали, как сбросить вес без диет.
Британский генетик пояснил, как можно держать вес в норме, и есть все, что захочется. Советы ведущего генетика Кембриджского университета Джайлса Йео.

По словам специалиста, первым делом каждый раз нужно есть чуть-чуть меньше, но привычные продукты. А еще — заменить часть еды на клетчатку, овощи и зелень, но в таком объеме, чтобы тарелка была полной. Листовая зелень, по его мнению, это отличный балласт для похудения, который улучшит любое блюдо.

Еще один совет генетика — не отказывайтесь от каких-либо групп продуктов и не садитесь на диеты, которые исключают продукты — например, кето-диета. Он уверен, что это мешает похудению, так как организм, недополучив питательных веществ, начнет накапливать жир.

Для ускорения процессов похудения Джайлс Йео рекомендует 12-часовой голод. Часть этих часов уйдут на сон, а в остальное время следует остаться на воде и чае, разумеется, без сахара.

Источник: https://telegraf.com.ua
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