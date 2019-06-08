Горячая вода: полезные свойства для очищения организма

Головная боль, ломота в суставах, боль в области живота, проблемы с кожным покровом, выпадение волос, астма, различные виды аллергий, бесплодие… И этот список можно продолжать. Наша среда обитания достаточно агрессивна, нас в огромных количествах окружают вирусы, бактерии, токсичные вещества. Мы не так уж часто употребляем экологически чистые продукты, кроме того ведем малоподвижный образ жизни, подвержены стрессам, дышим загрязненным воздухом, - все это приводит к скоплению в организме токсичных веществ, которые поступают в организм в огромных количествах.





Важно регулярно проводить очищение организма, чтобы избавляться от ненужных и вредных веществ, а помогут в этом проверенные временем средства из арсенала народной медицины. И не нужно далеко ходить за рецептами очищения. Улучшить здоровье и вывести шлаки поможет кипяченная вода!





Данный метод очищения организма позволяет достичь следующего:





избавиться от хронических запоров;

привести в норму вес;

очистить кожу и улучшить, соответственно, ее внешний вид и функционирование;

без стресса, очень мягко и постепенно вывести песок и камни из почек, желчного пузыря, печени.





В процессе такой чистки вы можете испытывать легкую слабость. Это не должно вызывать беспокойства, напротив, это свидетельствует о том, что процесс очищения идет правильно и ваш организм эффективно избавляется от шлаков и ядов.





Суть этого способа состоит в том, чтобы каждое утро за полчаса до завтрака выпивать стакан горячей кипяченой воды. Пейте воду мелкими глоточками, не спеша. Помните, что речь идет именно о кипяченой воде, температура которой должна быть достаточно высокой, однако такой, чтобы ее можно было пить, не обжигаясь при этом.





Полный курс очищения довольно длительный - он рассчитан на 6 месяцев.



