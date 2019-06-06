Мифы о правильном питании, в которые пора перестать верить

Иногда невольно становишься свидетелем ситуации, когда кто-то отказывается даже пытаться переходить на более грамотный рацион только потому, что его постулаты кажутся слишком уж аскетическими: "И этого в вашем ЗОЖ нельзя, и того нельзя - так уж лучше я по-старинке!"





Здоровое питание отрицает макаронные изделия. Сначала хорошие новости: правильное питание допускает макаронные изделия, но только те, которые изготовлены из твердых сортов пшеницы. Они немного дороже низкосортных, но отнюдь не способны разорить семейный бюджет. Теперь плохие новости: при правильном питании макаронные изделия употребляются как отдельный прием пищи - их не смешивают с мясными продуктами (то есть не используют как гарнир советских людей). Для вкуса можно добавить немного качественного кетчупа или сливочного масла, любые специи. Также можно добавить немного нежирного твердого тертого сыра или мелко порезать сырые помидоры.





Нельзя запивать пищу. Непонятно, откуда взялся миф, что при ЗОЖ нельзя запивать еду. Запивать ее обязательно нужно, но только чистой питьевой водой. Возможно, миф возник потому, что очень многие люди губят своё здоровье, заменяя в своей жизни воду пакетированными соками и сладкими газированными напитками, а на них с искаженными от ужаса лицами набрасываются рьяные представители мира ЗОЖ. Разумеется, сладкой газировкой или пакетированными соками запивать еду нельзя! А лучше не пить их никогда до самой смерти. А вот вода, выпитая во время и после еды, улучшает процесс переваривания пищи. А уж если человек страдает запорами, запивать еду водой ему нужно просто в обязательном порядке. Не влияет употребление воды после еды и на уровень кислотности в желудке.





Овсянка - обязательный завтрак. Миф о том, что ЗОЖ - это одна сплошная овсянка, безнадежно устарел и непонятно как по-прежнему удерживается в сознании многих людей. Современные ученые-биологи и диетологи давно доказали, что в овсяных хлопьях содержится пугающе много фитиновой кислоты. А это вещество вымывает из организма кальций, что впоследствии может привести к такому заболеванию костей, как остеопороз. Ни в коем случае не следует есть овсянку часто, нужно чередовать ее с другими крупами. А советский вариант овсяной каши (сваренная на молоке) - это ультравредное блюдо, ведущее к ожирению. Овсянка окажется полезна для кишечника только в сыром виде: овсяные хлопья заливаются кефиром или йогуртом без сахара. Что же касается традиционного завтрака современных приверженцев ЗОЖ, то это сейчас, как правило, качественный творог и фрукты. Если же приключился приступ боли в желудке, то поможет овсяный отвар: одна столовая ложка овсянки заливается кипятком, спустя несколько минут выпивается только отвар, размягченные хлопья выбрасываются.





Нужно есть много орехов вместо мяса. Если есть много орехов вместо мясо, то результатом будет... ожирение. Знаете ли вы, сколько калорий в 30 граммах (2 столовых ложки без горки) жареного арахиса? 200 - столько же, сколько в биточке из куриного филе. Орехи - очень опасный продукт. Как и семечки, они в процессе пищи вызывают привыкание - невозможно остановиться и перестать есть их. Поэтому орехи являются скорой помощью в случае необходимости экстренного перекуса из-за голода. Но съесть их можно лишь десяточек за раз.





Нужно есть преимущественно фрукты и овощи. Если есть одни фрукты и овощи днями напролет, то результатом станет не здоровье, а бесконечное вздутие живота, метеоризм и диарея. В здоровый рацион обязательно должны входить яйца и молочные продукты без сахара, средней жирности. А некоторые полезные крупы, например, разновидности чечевицы, содержат больше белка, чем некоторые виды мяса, и даже на вкус мясо напоминают.





Здоровое питание запрещает мясо. Здоровое питание вовсе не отрицает мясо. Для бодрости и сил человеку нужны белки. Поэтому перейти на здоровый рацион можно и нужно, не становясь вегетарианцем. Вот только мясо следует выбирать нежирное. Идеальный вариант - куриное филе. А вот сочный свиной шашлык, к примеру, себе позволять нужно разве что по праздникам. Как сказала в своей программе Юлия Малышева: "Помните всеми нами любимый запах жарящегося на мангале шашлыка? Так вот - это запах рака". Приготовление жирного мяса на открытом огне является инкубатором канцерогенов.





Нужно исключать жиры. Это просто миф и точка. Качественные жиры растительного и животного происхождения - оливковое масло первого или девственного отжима (нерафинированное) и сливочное масло жирностью выше 72% - очень полезны и обязательно нужны в рационе. Потому что без них не могут быть здоровыми наша кожа, волосы и ногти. Наблюдения авторов показали, что у некоторых перешедших на сыроедение людей отмечается стремительный рост морщин на лице. Это вовсе не удивительно, так как без жиров кожа человека попросту не справится. Диетологи доказали, что самые полезные сочетания продуктов - сырые помидоры + оливковое масло и утренний остывший тост + сливочное масло. Но не переусердствуйте: помидорам добавьте лишь одну столовую ложку оливкового, а тосту - 5 грамм сливочного масел.





