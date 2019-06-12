Как избавиться от косточки на ноге у большого пальца

С проблемой косточек на ногах сталкивается более половины женщин, возраст которых достиг 40 лет. Заболевание заключается в отклонении плюсневой кости на стопе вовнутрь. При этом первый палец искривляется наружу. Такое изменение направления роста носит название вальгусной (от латинского слова искривлённый) деформации. Стоит отметить, что это заболевание не встречается у народностей и племён, не носящих обувь. Как избавиться от косточки в домашних условиях интересует многих. Но без применения традиционной медицины это возможно только на первых стадиях развития болезни. Ортопедические изделия, в том числе вальгусные бандажи также могут помочь одолеть данное заболевание без операции.





Методы лечения вальгусной деформации





Вальгусная деформация большого пальца на ноге получила название косточки из-за образуемого нароста. Во многих случаях причиной развития заболевания является патологическое давление обуви или наследственный фактор. При этом традиционный способ лечения косточки на большом пальце ноги носит симптоматический характер и направлен на устранение болей. Также используются методы, приводящие к постепенному исправлению направления роста пальца. Рентгеновский снимок, выполненный в трёх проекциях, позволит исключить возможность проявления других заболеваний, и определить степень деформации пальца.





Всего имеется 4 стадии развития заболевания. Они напрямую зависят от того, на сколько градусов отклонен большой палец от продольной оси стопы:





Угол отклонения до 20°. Искривление роста уже заметно, но болевые ощущения не проявляются. Народный метод лечения может оказаться весьма значимым в процесс излечения. При этом избавление от болезни в домашних условиях с применением корректоров является не только возможным, но и реальным процессом.





Искривление на 20-30°. Боли появляются при длительном хождении или пребывании в положении стоя. Применение народных и ортопедических средств – обязательное условие для замедления развития болезни.





Смещение от 30 до 50°. При хождении стопа болит, иногда даже сильно. Косточка на ноге значительно увеличивается в размерах. Для снятия болей зачастую необходимо болеутоляющее средство.





Отклонение сильно выражено, превышает 50°. Сильная боль возможна как при хождении, так и в состоянии покоя. Это требует постоянного приема обезболивающих и противовоспалительных препаратов. Эффективное излечение может быть выполнено только путем хирургического вмешательства.





Оперативное лечение на ранних стадиях развития заболевания ведет к более благоприятным результатам. Однако хирургическое вмешательство не всегда позволяет окончательно избавиться от косточки на ноге возле большого пальца. Иногда нарост появляется снова. Да и период восстановления бывает довольно длительным из-за проявления осложнений.





Нехирургическая коррекция косточки на ноге





Выполнять операцию для устранения дефекта на ступне не хочется никому. Поэтому при ранних стадиях болезни существуют нехирургические методы коррекции направления большого пальца. Это способствует избавлению от косточки или, по крайней мере, приостановке ее роста. Для этого существуют специальные ортопедические средства:





- Ортопедическая шина для лечения косточки. Её использование целесообразно при ранних стадиях болезни, включая третью. Длительность использования определяет врач. Шина выполняет надежную фиксацию пальца даже непосредственно в обуви. Однако потребуется покупка туфель большего размера. При первоначальном использовании вызывает боли из-за принудительного изменения направления пальца. Длительное ношение шины способствует возврату строения стопы в изначальное состояние.

- Пальцевые корректоры. Для использования в ночное время существует отводящий бандаж. Позволяет регулировать угол отклонения большого пальца.

- Межпальцевые перегородки и валики. Способствуют распределению нагрузки на всю стопу.

- Ортопедические стельки. Позволяют осуществить разгрузку проблемного участка и произвести коррекцию свода стопы.





Эти средства позволяют полностью избавиться от заболевания или замедлить процесс дальнейшего развития косточки.





Действенный домашний метод лечения – мазь из куриного яйца, которое на срок 14 дней заливается 9% уксусом. Яйцо перетирается со свиным жиром или вазелином с добавлением 10 г скипидара, купленного в аптеке. Избавляемся от косточки на ноге с помощью этой мази за 2 недели, нанося препарат каждый вечер на больное место.





Народная медицина в борьбе с косточкой на ноге





Действенный домашний метод лечения – мазь из куриного яйца, которое на срок 14 дней заливается 9% уксусом. Яйцо перетирается со свиным жиром или вазелином с добавлением 10 г скипидара, купленного в аптеке. Избавляемся от косточки на ноге с помощью этой мази за 2 недели, нанося препарат каждый вечер на больное место.





Для лечения в домашних условиях подходят средства, имеющиеся под рукой – соль, йод, мёд, картофель, свежая рыба, а также рисовая диета.



