Доброе утро: как быстро убрать отеки под глазами

Оказывается ответ на него очень прост, более того, отечность под глазами можно убрать очень быстро - всего за 10-15 минут.





Поделимся с тобой секретами устранения отечности глаз с утра, гарантируем, следуя простым советам, ты больше не увидишь с утра в зеркале панду (да, они милые, но не в этом случае, верно?). Но давай сначала разберемся с причинами появления отечности и мешков под глазами.





Врачи называют эти самые мешки периорбитальными отечностями и говорят, что это не что большее, чем скопление жидкости вокруг глаз. Обычно мы можем наблюдать отечность под глазами, но у людей, которым “повезло” иметь тонкую кожу и у женщин за 40 они могут появляться вокруг всего глаза. Это возникает от того, что организм не смог справиться с обменными процессами и ему попросту не удалось вывести жидкость или жировые ткани. Итак,





Причины отечности глаз с утра:





Недосып. Это самая распространенная причина появления треклятых мешков под глазами.





Задержка жидкости. Это можно наблюдать каждый месяц во время гормональных изменений или во время беременности.





Неправильное питание. Попробуй сократить количество потребляемой соли и сахара, а также сложных углеводов. Добавь в свой рацион клетчатку.





Старение. После 40, увы, отечность под глазами - верный спутник. Кожа вокруг глаз становится тоньше и может начинать провисать, образуются складки с жиром и жидкостью. Но это не значит, что с этим нельзя бороться! Главное - регулярно следить за кожей век и делать элементарные уходовые процедуры.





Хроническая усталость. Организм, находясь в постоянном стрессе, не выводит жидкость, а накапливает ее на лице, образовывая мешки под глазами. Выход - больше отдыхать и меньше волноваться по пустякам.





Аллергические реакции. Они могут привести к разрывам в подкожных капиллярах, из-за чего под кожей скапливается кровь. Результат - нарушение обмена веществ в этом участке дермы и накопление жидкости.





Плач и слезы. Если накануне ты ревела, то следы этого гарантировано проявятся с утра в виде неприятных отеков под глазами. Дело в том, что соленые слезы раздражают кожу и это вызывает сильные припухлости.





Хронические отеки. Вот это уже серьезнее, ведь такие припухлости не пройдут после нанесения патчей под глаза. Они могут быть симптомом серьезного заболевания, например, пиелонефрита, мононуклеоза, трихинеллеза, болезни Шагаса, нефротического синдрома, сердечной недостаточности, гипотериоза, кавернозного синдрома полинейропатии синуса. И если отеки долго не проходят, что бы ты не делала, срочно обратись к врачу (как минимум сдай кровь и сделай УЗИ).





Как убрать отечность глаз с утра:





Массаж переносицы. Закрой глаза и помассируй верхнюю область носа. Особое внимание удели коже справа и слева от носа, именно там зачастую остаются следы от очков. Такой массаж лучше комбинировать с патчами под глаза.





Картофельный сок. Домашние рецепты очень часто оказываются самыми эффективными, как в данном случае - сок картофеля не только устраняет отеки под глазами, но и осветляет темные круги под ними. Можешь либо приложить слайсы сырого картофеля к векам и оставить на 10-15 минут, либо натереть картофель на терке, положить в марлю и приложить такой компресс на глаза на четверть часа.





Холодные ложки. Совет держать ложки в морозильной камере может показаться слегка странным, но погоди с выводами. Приложи холодные ложки к векам пока металл не нагреется до комнатной температуры и вуаля! Отеки как рукой сняло (а в нашем случае ложкой). Дело в том, что холодный металл сужает кровеносные сосуды и в кратчайшее время снижает покраснения и убирает отечность в области глаз.





То же самое касается и кубиков льда ( а лучше замороженного травяного чая). Это самый простой и эффективный способ, если ты задаешься вопросом, как убрать отечность глаз с утра. Еще один лайфхак - после того, как выпьешь чай, не спеши выбрасывать пакетик, а вместо этого положи его в морозильную камеру. После бурного вечера он будет, как находка.





Сливки. Не самый очевидный способ избавления от мешков под глазами, но очень действенный. Они успокаивают сухую кожу, способствуют сужению кровеносных сосудов и уменьшению отеков. Все, что нужно сделать - налить сливки в небольшую емкость, добавить к ним немного льда и дать сливкам немного охладиться. После этого замочи в жидкости два ватных диска, слегка их выжми и приложи к области глаз. Дай натуральным патчам нагреться до комнатной температуры, после чего снова их смочи в сливках и повтори процедуру. Делай так на протяжении 10 - 15 минут.





Настой ромашки. Проделай ту же процедуру с ватными дисками, но смочив их в настое из ромашки.





Огурцы. Старый добрый рекордсмен по борьбе с отеками под глазами. Он не только устраняет отечность, но и хорошо освежает кожу. Можно приложить на глаза кусочки огурца на 20 минут, а можно заморочиться и натереть на терке, положив кашицу в марлю. Говорят, что второй вариант более эффективен.





Подытожим сказанное выше. Чтобы забыть о вопросе, как убрать отечность глаз с утра, достаточно сбалансировано питаться (на питание при отечности нужно обратить внимание в первую очередь), спать не менее 8 часов в день (во всяком случае это рекомендуют врачи), выпивать в день не менее 1,5 литра чистой природной воды (но за час-полтора до сна не рекомендуется выпивать более 1/3 своей нормы воды).





Ну и то о чем мы не сказали выше - если проблемы с отечностью под глазами появляются уж слишком часто, стоит пересмотреть свой образ жизни. Помни, что алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни самым неблагоприятным образом сказывается на состоянии кожи не только вокруг глаз, но и в целом, не говоря уже о других очевидных проблемах. Иногда бывают вечера, например дни рождения, корпоративы, вечеринки, на которых ты точно знаешь, что позволишь себе бокальчик-другой вина. В этом случае не забудь чередовать вино или коктейли с водой. Тогда алкоголь быстрее выведется из организма и ты сможешь избежать его обезвоживания.



