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Леди
Красота и здоровье
11 июня 19, 18:39
Диетолог назвала продукты для “правильного” загара
загар
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Врачи диетологи рассказали о том, как правильно питаться, чтобы получить во время летнего отдыха красивый и безопасный для кожи загар.
В первую очередь нельзя налегать на продукты, которые обладают фотосенсибилизирующим свойством и повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. К таковым, в первую очередь, относится инжир.

“Фотосенсибилизирующие свойства инжира были впервые обнаружены во время сборов урожая. Среди работников, которые непосредственно контактировали с листьями, пробовали плоды, обнаружилось высокое количество солнечных ожогов кожи”, – рассказала кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Кроме того, подобные вещества содержатся в цитрусовых – апельсинах, грейпфрутах и т.д. Обычная морковь тоже может повышать чувствительность кожи к ультрафиолету из-за наличия каротиноидов, которые при избытке способны накапливаться в коже. Впрочем, чтобы вредные свойства продуктов проявились, их нужно потреблять в огромном количестве. Маленькие порции не повлияют на здоровье.

Диетологи советуют курортникам, чтобы защитить кожу от избыточного ультрафиолета употреблять в пищу продукты, богатые различными жирными кислотами – омега-3 и омега-6. К ним относятся рыба, семечки и орехи, растительные масла, потому что содержат витамин Е. Все они помогут усилить защитные свойства кожи, но употреблять их тоже нужно в разумных количествах.

В любом случае, как советуют медики, следует соблюдать правила нахождения на открытом солнце. В южных странах лучше всего избегать нахождения под прямыми солнечными лучами с 11 до 16 часов.

Источник: https://www.ukrnews24.net
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