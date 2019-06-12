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Леди
Красота и здоровье
12 июня 19, 15:44
Лучшие средства от грибковых инфекций
ноги
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По словам специалистов, некоторые люди могут быть более склонны к кандидозу из-за длительного использования антибиотиков, стероидов или оральных контрацептивов.
Эксперты из Великобритании представили вниманию самые лучшие средства, которые помогут справиться с грибковой инфекций. Как выяснилось, в этом списке оказался чеснок. Статья соответствующего содержания опубликована в издании Express.

Диета может быть фактором, как и пережитые стрессы. Одной из решения проблем является включение в рацион пробиотиков, что позволит сбалансировать микрофлору влагалища, кишечника.

Чеснок хорошо известен своими природными мощными антимикробными свойствами, что подтверждают медики. Во время войны продукт использовался для предотвращения гангрены. Рекомендуется его применять в измельченном виде и сразу после нарезки. В этом списке оказалось и масло орегано. Его польза объясняется наличием в составе карвакрола.

С грибковой инфекцией ногтей поможет справиться и масло чайного дерева, которое успешно борется с Candida albicans — общего виновника данного явления. Кокосовое масло содержит каприловую, каприновую и лауриновую кислоты, обладающие мощными противогрибковыми свойствами для разрушения клеток кандиды. Использовать его можно в качестве добавки к пищи, наружно. Во время лечения и для минимизации риска получения указанной проблемы рекомендуется уменьшить употребление сахаросодержащих продуктов.

Источник: https://telegraf.com.ua
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