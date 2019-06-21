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Леди
Красота и здоровье
20 июня 19, 16:36
Самый простой и эффективный способ снизить давление
давление
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Ученые назвали самый эффективный и простой способ снизить давление, им является полноценный отдых в ночное время суток.
В ходе эксперимента лица, страдающие гипертонией, спали по 7-9 часов, в итоге они просыпались утром в бодром состоянии.

Специалисты из Аризонского университета в США провели исследование, к нему привлекли 300 волонтеров, средний возраст которых составлял 45 лет. Добровольцы носили на себе компактные устройства, через каждые 45 минут измеряющие у них артериальное давление. В вечернее время, перед сном, участники научного эксперимента надевали специальные датчики, считывающие параметры функционирования организма при различных фазах сна.

Пациенты, которые ложились спать при высоких показателях давления, просыпались на другой день хорошо отдохнувшими. Ученые сделали вывод, что полноценный отдых улучшает самочувствие и стабилизирует давление. Ложиться рекомендуется не позднее 23:00, констатируют авторы исследования.

Отдельно отмечена важность ночного сна при практически полной темноте. Необходимо зашторить окна и выключить гаджеты. Вечером в спальне допускается мягкий рассеянный свет, это способствует выработке мелатонина, обеспечивающего полноценный отдых. Излишнее освещение ночью может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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