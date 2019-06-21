Лучшие летние фрукты и ягоды для похудения

Летом в продаже появляются в большом количестве фрукты и ягоды, которые хорошо подходят для похудения. Диетологи назвали лучшие их них, рассказав о содержании калорий в 100 граммах продукта.





В летние месяцы фрукты и ягоды могут стать хорошей альтернативой другим продуктам. При этом они не только вкусны и полезны, но могут стать источником похудения. Кроме того, доступность и дешевизна плодов растений делает такой способ сбросить вес еще и выгодным. Меньше всего калорий содержится в арбузе, отмечают диетологи. Их в ягоде не больше 30 на 100 гр. и помимо этого арбузный сок хорошо промывает почки.





Далее следует клубника. В ней 33 калории в той же массе, а выделяется она ярко выраженным вкусом. Персики имеют на 6 калорий больше и при этом еще и обладают противовоспалительным действием. Замыкает же список малина, которую чаще всего добавляют в смузи и хлопья. В ней 53 калории на 100 грамм продукта.





Специалисты рекомендуют в больших количествах употреблять фрукты и ягоды, содержащие широкий набор витаминов, но сначала нужно проконсультироваться с врачом.



