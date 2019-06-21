Грудное вскармливание может защитить женщин от инсульта

Британские и китайские ученые доказали, что с помощью грудного вскармливания женщины могут защитить себя от болезней сердца и инсультов. Предыдущие исследования также приходили к выводу о том, что молодые мамы получают краткосрочные преимущества для здоровья за счет грудного вскармливания вроде потери лишнего веса, снижения холестерина, артериального давления и уровня сахара в крови после родов. Однако о долгосрочном влиянии грудного вскармливания на здоровье женщины ничего не было известно. Изучая около 300 000 женщин среднего возраста в течение 8 лет, ученые пришли к выводу о том, что кормившие детей грудью на 9% реже сталкивались с болезнями сердца и на 8% реже переносили инсульты.





Причем влияние грудного вскармливания на здоровье женщины зависело от того, как долго она кормила грудью ребенка. Так, представительницы прекрасного пола, которые придерживались этой практики в течение двух лет, снижали риск болезней сердца на 18%, а опасность инсульта на 17%. На каждые дополнительные 6 месяцев грудного вскармливания риск болезней сердца и инсультов уменьшался, соответственно, на 4% и 3%. Исследователи полагают, что грудное вскармливание позволяет восстановить систему очистки жира в организме женщины после родов.





Положительные и резкие изменения в работе метаболизма в женском организме влияют на удаление жира, который был необходим в период беременности для роста ребенка и для его кормления. Грудное вскармливание приводит к быстрому исчезновению этого жира, и процесс является более полным, чем при разного рода физических нагрузках и диетах. Отметим, что Всемирная организация здравоохранения теперь рекомендует кормить ребенка грудным молоком до двух лет или даже дольше.



