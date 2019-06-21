Известно, что делает кофе полезным

При этом ряд добавок может и вовсе превратить его в крайне полезный напиток.





Об этом пишет Южный федеральный.





Существует несколько “компаньонов” кофе, которые превращают его практически в целебный продукт.





- Корица. Такой тандем не только добавляет напитку вкуса и аромата, но и является одним из самых полезных сочетаний. Добавив всего пару щепоток корицы на кружку кофе, вы получите напиток богатый антиоксидантами. Он будет способствовать очищению организма, стимуляции работы мозга, нормализации функционирования кишечника, укреплению иммунитета. Помимо прочего данное сочетание является неплохой профилактикой проблем с сердцем и сосудами.





- Куркума. Данный тандем также представляет собой мощный антиоксидантный вариант. Он поможет мягко очистить печень и продлить вашу молодость. Еще один бонус - антимикробный эффект. Чтобы вкус такого кофе стал более изысканным, добавьте в него еще немного сливок или молока.





- Кайенский перец. Этот тандем станет палочкой-выручалочкой всех желающих похудеть, так как обладает мощнейшей жиросжигающей силой. Помимо этого он благотворно влияет на пищеварение, стимулирует мозговую деятельность и имеет обезболивающий эффект, правда слабый. На кружку напитка достаточно одной щепотки перца - вкус вас приятно удивит.





- Имбирь. Данный пикантный тандем великолепно разгоняет метаболизм, помогает похудеть, убирает тошноту. Еще один плюс - это антиоксидантный и противовоспалительный эффект. Это сочетание убирает из организма вредный холестерин, оптимизирует работу ЖКТ, сердца и сосудов.





- Какао. Да, не удивляйтесь, именно оно. Такой напиток будет мягким и сладковатым и зарядит вас позитивом на целый день. Помимо этого, он поможет снизить давление, получить железо и антиоксиданты. Еще один бонус такого тандема - выведение вредного холестерина.





Кофе легко превратить в крайне полезный и вкусный напиток, если знать что в него добавлять.



