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Леди
Красота и здоровье
27 июня 19, 17:00
Опасность груш и яблок для аллергиков
яблоки и груши
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Организм человека путает разные виды продуктов из-за наличия одинаковых белковых молекул.
Яблоки, груши, лесные орехи и фрукты несут в себе опасность для людей с аллергией. Ситуацию прокомментировала аллерголог Елена Бобрикова.

Врач считает, что перекрестную аллергию провоцируют молекулы органических веществ, сходные по строению. 

К примеру, 70% людей с аллергией на березовую пыльцу остро реагируют на орехи, сливы, персики, черешню, груши и яблоки. При перекрестной реакции может начаться зуд и отек гортани. Симптомы проявляются внезапно и вскоре проходят. В единичных случаях требуется экстренная медицинская помощь.

Аллерголог рекомендует для снятия реакции использовать антигистаминные препараты. Если человек чувствует заложенность носа, зуд, не может дышать, необходимо вызвать скорую помощь.

Источник: https://telegraf.com.ua
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