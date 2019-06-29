Десять тайн похудения, о которых не расскажут диетологи

Много лет подряд Петерсон пытался похудеть обычным способом: отказывался от жира и тратил каждый день по часу времени на тренировки. Но так и не смог похудеть.





После этого будущий гуру начал пробовать одну новую диету за другой и пришел к выводу, что простого изменения баланса потребленных и израсходованных калорий не достаточно.





И всему виной — гормон инсулин.





Когда вы потребляете углеводы, именно инсулин нужен для того, чтобы превратить их в питательную глюкозу. Вырабатывает его поджелудочная железа.

Но у инсулина есть и еще одна функция. Он заставляет «лишние» калории перерабатываться в жир. Если же изменить свою диету таким образом, чтобы жира в ней было больше, можно «научить» организм использовать его не только в качестве «запаса», но и в качестве «основного топлива».Постоянная диета с преобладанием углеводов стимулирует высвобождение инсулина, что в свою очередь вызывает подъем уровня жира в организме.

Если вы будете съедать за день не больше 50 г углеводов (т.е. ограничитесь ломтиком хлеба или одним бананом), то тело войдет в состояние «кетоза», т.е. начнет сжигать жир ради получения энергии. Эта идея и лежит в центре системы похудения по Петерсону.





Вот 10 основных правил похудения от нового кумира мужчин и женщин, которые мечтают похудеть.





1. Ешьте рыбу, мясо и авокадо.

Для того, чтобы ускорить метаболизм, нужно сбалансировать соотношение в организме жирных кислот омега-6 и омега-3. Как правило, у нас слишком много первой и слишком мало второй.

Чтобы это исправить, нужно добавить в свой рацион лосось, сардины, сельдь, анчоусы, моллюсков, а также крабы, креветки, морские гребешки, устрицы и т.д.

Стоит, однако, помнить, что лучше не есть тунец и рыбу-меч: во взрослых особях этой рыбы слишком много ртути.

Нужными кислотами также богаты оливки, авокадо и орехи. Есть они и в кокосовом масле.

Жиры, содержащиеся в этих продуктах, считаются хорошими, потому что метаболизируются иначе, чем другие жиры. И это самое эффективное топливо для тела, сердца и головного мозга.





2. Вместо традиционного завтрака выпивайте чашку кофе с маслом.

Добавьте в утреннюю чашку чая или кофе 3-4 столовых ложки сливочного или кокосового масла. Это идеальный завтрак.

Если же вам этого мало, добавьте к завтраку классический бутерброд или три яйца.

После того, как войдете в состояние «кетоза», вы обнаружите, что больше не испытываете голода по утрам. И все же завтракать надо. Не жуйте только с утра сладости: они лишь усилят вашу тягу к сахару и заставят переедать в течение дня.





3. Откажитесь от «сахарных шариков».

Когда все ели только сезонные, маленькие и не всегда сладкие фрукты, все было хорошо. Теперь же на прилавках вы видите не столько продукты сельского хозяйства, сколько генной инженерии: огромные, гипер-сладкие фрукты, которые, кажется, уже давно растут непонятно где, зато круглый год.

Возьмите, к примеру, виноград. Что это, если не гроздья чистого сахара?

Глюкоза, лактоза, сахароза и другие сахара равномерно распределяются по всему телу, но вот «фруктовый сахар», фруктоза — отправляется прямо к печени. Если ей придется перерабатывать огромные количества фруктозы, она не сможет нормально с этим справляться. Результат: сахароза преобразуется в триглицериды (опасные жиры), которые попадают обратно в кровь.

А эти жиры четко оседают на ваших артериях и бедрах.





4. Попробуйте попоститься, но с мясом.

Все знают о преимуществах поста, даже люди неверующие. Логика обычно такая: вы перестаете (почти) есть, уровень инсулина падает, вы чувствуете себя голодным, но организм при этом худеет.

Но если ваша задача именно в том, чтобы резко понизить уровень инсулина в крови, то есть два способа получше.

Во-первых, на время поста вы можете заставить себя есть продукты с высоким содержанием жиров и низким — углеводов. Во-вторых, вы можете на протяжении 24 часов не есть вообще ничего, кроме жиров (сыр, взбитые сливки, кокосовое масло, оливковое масло, сало, яйца, жирное мясо).





5. Темные горькие овощи — отличная еда!

Темные листовые овощи вроде капусты обычно мало кто любит. Но совершенно зря: это отличный источник способствующих похудению веществ.

Сосредоточьтесь на капусте, цикории, мангольде, шпинате, салате, одуванчиках и горчице. Причем будет лучше, если вкус будет «натуральным», т.е. слегка горьковатым.

Горечь этим зеленым овощам придают фитонутриенты — отличные и очень полезные антиоксиданты.





6. Никогда не ешьте яичные белки, омлеты и картофель.

Желток — вот лучшая часть яйца. Белок же на 50% состоит из белка яйцеклетки, и на 50% — из жира, который нужен ему для развития. Большинство людей думают, что яичный желток — источник холестерина, забивающего наши артерии, но это не так. Содержащийся в яйцах холестерин не забивает артерии, жир здесь вполне «здоровый».

Теперь про картофель. Никаких ценных питательных веществ, кроме калия, он не содержит. Зато в нем полно крахмалистых веществ, которые негативно влияют на здоровье человека.





7. Кокос — бог похудения!

Кокосовые орехи — это с точки зрения полезности для мозга «почти лосось», утверждает Петерсон. Отчасти это потому, что в этих фруктах почти нет углеводов. А отчасти потому, что в них полно триглицеридов средней длины цепи (MCTs). Кокосовое масло вообще состоит из них на 66%.

MCT — это отличный энергетик. Когда эти вещества сгорают в организме, образуются кетоны (альтернатива «топливным элементам» глюкозы), а это самый полезный вид жиров.

Вот почему регулярное употребление в пищу кокосов — это еще и отличная профилактика ожирения, рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона, других неврологических заболеваний.





8. Ешьте греческий йогурт.

Он должен быть с низким содержанием жира и без добавления сахара. Если проще, то на вкус он должен быть кислым, а не сладким.

С ним вы получите отличный запас белка и полезных углеводов. А если вы не можете есть его без фруктовой добавки, то лучше добавьте туда просто немного ягод.





9. Вы можете пить алкоголь.

Преимущество низкоуглеводной диеты в том, что она позволяет не считать калории. Ваша цель — ограничить поступление в организм именно углеводов.

И это хорошие новости для любителей выпивки. Главное — не пить пиво, потому что в нем как раз полно углеводов. Сосредоточьтесь на несладких напитках: виски, джин, ром, текила, виски, водка. В каждом из них — ноль углеводов. Если, конечно, не разбавлять их газировкой.





10. Не бегайте.

Есть исследования, которые подсказывают, что бег — это на самом деле далеко не лучший способ похудеть. Куда эффективнее оказываются короткие, но чрезвычайно интенсивные тренировки. Они заставляют мышцы «гореть» и потреблять больше кислорода.





Хорошая новость — в том, что для полноценной ежедневной тренировки достаточно 5-10 минут. Плохая — в том, что за это время вы должны успеть выложиться по максимуму. В эти минуты старайтесь работать на пределе своих возможностей. Дайте организму возможность хорошенько «встряхнуться».

Помните, что ваша цель — просто сбросить вес. А для этого лучше всего подходят короткие упражнения со сверхсильной нагрузкой.



