Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.76
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
29.71
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
1 июля 19, 18:03
Дерматологи рассказали о преимуществах массажа головы
Массаж головы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Одним из положительных влияний служит укрепление волос.
Американские дерматологи рассказали о преимуществах, которые может принести массаж головы. Статья соответствующего содержания опубликована в зарубежном источнике.

По словам экспертов, если волосы начинают выглядеть менее блестящими, можно потратить целое состояние на специальные шампуни, маски, добавки и высокотехнологичные процедуры, но стоит попробовать бесплатное и самостоятельное решение, поддерживаемое наукой.

Массаж головы способствует увеличению притока крови к коже головы и волосяным фолликулам, что не только останавливает чрезмерное выпадение локонов, но и влияет на их внешний вид. Исследования показали, что всего четыре минуты указанной манипуляции в день минимизируют нежелательные воспалительные явления, что работает в пользу густоты шевелюры.

Массаж головы также уменьшает стресс, усугубляющий выпадение волос. В списке положительных влияний нормализация кровяного давления и частоты сердечных сокращений, которые повышаются во время переживаний разного рода.

Что касается подробностей метода, то лучшим решением является практика в душе. Можно дополнить процесс ароматерапией с целью расслабления. Для этой цели подойдут лаванда, эвкалипт или мята. Начинать массаж следует с краев линии роста волос, что делается подушечками пальцев. Дерматологи предупреждают, что в некоторых случаях необходима консультация специалиста.

Источник: https://telegraf.com.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Этот доступный овощ помогает побороть целлюлит
noimageЛунный календарь стрижки волос на июль 2019
noimage7 удивительных полезных свойств бананов
Лента новостей