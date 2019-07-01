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Леди
Красота и здоровье
1 июля 19, 18:04
Этот доступный овощ помогает побороть целлюлит
помидоры
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Медики рассказали, чем полезны помидоры.
Чтобы избавиться от целлюлита, достаточно на постоянной основе ввести в свой рацион один доступный овощ, утверждают специалисты. В благом деле избавления от целлюлита всем желающим поможет обычный помидор, утверждают эксперты.

Более того, томаты не только помогут распрощаться с целлюлитом, но и станут препятствовать образованию нелюбимой многими “апельсиновой корки”.

Все дело в том, что в помидорах много клетчатки, цинка, витаминов и магния. Специалисты рекомендуют ежедневно употреблять до пятисот граммов томатов. Помимо томатов уделять внимание и другим сезонным овощам.

Напомним, для достижения требуемого эффекта необходимо соблюдать ряд условий. Из меню нужно будет исключить фаст-фуд, сладости, сдобу. Не стоит забывать и о физических упражнениях.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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