Этот доступный овощ помогает побороть целлюлит

Чтобы избавиться от целлюлита, достаточно на постоянной основе ввести в свой рацион один доступный овощ, утверждают специалисты. В благом деле избавления от целлюлита всем желающим поможет обычный помидор, утверждают эксперты.





Более того, томаты не только помогут распрощаться с целлюлитом, но и станут препятствовать образованию нелюбимой многими “апельсиновой корки”.





Все дело в том, что в помидорах много клетчатки, цинка, витаминов и магния. Специалисты рекомендуют ежедневно употреблять до пятисот граммов томатов. Помимо томатов уделять внимание и другим сезонным овощам.





Напомним, для достижения требуемого эффекта необходимо соблюдать ряд условий. Из меню нужно будет исключить фаст-фуд, сладости, сдобу. Не стоит забывать и о физических упражнениях.



