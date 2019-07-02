Как бороться с целлюлитом

К этим процедурам относят лимфодренаж и массаж, постановка банок (это усиливает циркуляцию лимфы и крови), хирургическое вмешательство в структуру соединительной ткани, лазерная коррекция структуры жировой ткани.





Как уменьшить проявления целлюлита?





1. Носите белье, которое не стягивает и корректирует фигуру





Не одевайте тесные колготки, леггинсы, брюки. Такая одежда ухудшает циркуляцию крови и лимфы. К жировой ткани поставляется меньше кислорода и меньше образуется коллагена.





2. Делайте силовые упражнения





Глубокие приседания с весом и отжиманиями ногами лежа помогут сформировать мышечный рельеф, поддерживать жировую ткань.





3. Ведите активный образ жизни





Не сидите или стойте долго, ведь это может привести к варикозному расширению вен и ожирению. Вместо лифта поднимайтесь по лестнице, при просмотре фильма приседайте и так далее.





4. Бросьте курить





"Оно также создает вклад в ишемию, то есть недостаток кровоснабжения конечностей и жировой ткани. Курение также влияет на экспрессию генов, вовлеченных в развитие целлюлита, особенно у генетически предрасположенных женщин. Поэтому совет бросить курение — это не просто одно из правил здорового образа жизни, который на всякий случай советуют. Это высокий уровень доказательности антицеллюлитный мер", - рассказала Ульяна Супрун.





5. Придерживайтесь здорового образа жизни и веса





Признаки целлюлита возможны даже при нормальном индексе массы тела. Вероятно, его проявления будут менее заметными. Придерживайтесь баланса в рационе. Здоровый вес является лучшей гарантией отсутствия сердечно-сосудистых болезней, депрессии, деменции или рака, чем идеально ровная кожа. Ваша цель: быть здоровыми и уверенными в себе.





6. Удалите из рациона источники ксеноэстрогенов





Это соединения, которые поступают из пищи или пластика, и имитируют действие наших собственных гормонов. Ксеноэстрогены есть в молоке коров, которых доили во время беременности, в некоторых консервантах, которые предотвращают прогорканию жиров в печеньи и других готовых продуктах, красных морепродуктах (которые имеют яркую красную окраску, так как их обработали, чтобы не терялся цвет) и сои.





Ксеноэстрогены считают одним из причин раннего проявления целлюлита у подростков, а также у мужчин.





7. Пользуйтесь кремами с ретиноидами





Эти соединения способствуют образованию коллагена и поддержке подкожной соединительной ткани в адекватном состоянии. Витамин C является кофактором синтеза коллагена и защитником от свободнорадикальных процессов, происходящих в ткани, которой не хватает кислорода (или есть избыток). Витамина С много в ягодах – делайте из них маски.





8. Пользуйтесь кофейной гущей для ухода за кожей





Она содержит кофеин, который входит в состав антицеллюлитных кремов. Такой пилинг хорошо стимулирует кровообращение в коже.



