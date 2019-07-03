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Леди
Красота и здоровье
3 июля 19, 16:49
Сок, который избавит от гипертонии
свекла
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Употребление свекольного сока способствует расширению кровеносных сосудов и улучшению кровоснабжения, что может стать спасением для гипертоников.
Специалисты Лондонской медицинской школы провели серию экспериментов с употреблением свекольного сока, — результаты этих испытаний опубликовал журнал Hypertension. Группа женщин и мужчин (всего 15 человек), систолическое давление которых составляло 140-159 мм рт. ст., выпивали ежедневно 250 миллилитров свекольного сока или воды, не принимая при этом лекарств для понижения давления. В результате выяснилось, что у тех участников, которые принимали сок свеклы, снизилось как систолическое, так и диастолическое давление — в среднем на 10 пунктов. Наиболее выраженный эффект наблюдался спустя 3-6 часов после питья сока, но у некоторых людей он был заметен и спустя 24 часа.

Говоря о том, за счет чего свекольный сок может помогать побеждать гипертонию, ученые указали на высокое содержание в нем пищевых нитратов. В стакане сока их содержится столько же, сколько в пучке салата-латук. В процессе усвоения нитратов организмом эти вещества преобразуются сначала в нитриты, а затем — в окись азота, газ, оказывающий расширяющее действие на кровеносные сосуды.

«Мы были удивлены тому, что скромные вещества в составе свекольного сока могут давать столь большой результат. Однако пока не понятно, сохраняется ли этот эффект в долгосрочной перспективе», — высказались авторы проекта.

Источник: https://telegraf.com.ua
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