Напиток, который поможет справиться с жарой

Если ты умираешь от жары, не спеши покупать лимонад со льдом – охладиться тебе поможет другой, совершенно неожиданный напиток. Рассказываем – какой.





В привычном нашем понимании, чай – это абсолютно осенний или же зимний напиток, к которому как нельзя лучше подходят дождь за окном, теплый плед и несколько сезонов крутого сериала от Netflix или HBO подряд. Однако, как утверждают эксперты, летом чай тоже может спасти, но уже не холода, а от жары.





Все работает очень просто: у нас на языке есть рецепторы, которые получают информацию извне и передают ее в мозг. Когда ты пьешь горячее, мозг получает сигнал о том, что организм необходимо срочно охладить, и, соответственно, стимулирует активное потоотделение, за счет которого происходит охлаждение организма. Таким методом охлаждения в жару пользуются, в частности, в Средней Азии, где выпить несколько чашечек зеленого чая в жаркий летний день – просто обязательный ритуал. Холодные же напитки, тем временем, мало того, что не помогают охладиться, так еще и из-за разницы температуры тела и самого напитка могут спровоцировать у тебя простуду.





Полезный ли чай в жару





Впрочем, есть несколько советов, которых нужно придерживаться, если ты решишь охлаждаться в жару с помощью чая: не забывай в течение дня пить достаточно чистой воды комнатной температуры, чтобы восполнять запас потерянной с потом жидкости; не пытайся повысить потоотделение, укутавшись с чашкой чая в плед – так ты можешь заработать перегрев или тепловой удар.



