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Леди
Красота и здоровье
4 июля 19, 16:02
Как абрикосы влияют на артериальное давление
абрикос
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Именно этот фрукт является чемпионом по содержанию такого минерала, как калий.
Этот вкусный летний фрукт учеными считается весьма полезным для снижения повышенного артериального давления и защиты всей сердечно-сосудистой системы.

Согласно исследованиям, ученые установили, что абрикосы оказывают не только снижающее действие на повышенное артериальное давления, но и способствуют борьбе с аритмией. Кроме того, абрикосы оказывают мочегонное действие, что помогает гипертоникам справляться с отеками, в том числе и теми, что носят почечное происхождение.

Ученые отмечают, что этот фрукт в сушеном виде содержит в пять — шесть раз больше калия, чем в свежем. Курага успешно борется с нарушениями сердечного ритма и способствует снижению повышенного артериального давления.

Ученые советуют в летний сезон употреблять абрикосы в свежем виде, а зимой включить в свой рацион этот фрукт в сушеном виде.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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