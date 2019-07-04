Как абрикосы влияют на артериальное давление

Этот вкусный летний фрукт учеными считается весьма полезным для снижения повышенного артериального давления и защиты всей сердечно-сосудистой системы.





Согласно исследованиям, ученые установили, что абрикосы оказывают не только снижающее действие на повышенное артериальное давления, но и способствуют борьбе с аритмией. Кроме того, абрикосы оказывают мочегонное действие, что помогает гипертоникам справляться с отеками, в том числе и теми, что носят почечное происхождение.





Ученые отмечают, что этот фрукт в сушеном виде содержит в пять — шесть раз больше калия, чем в свежем. Курага успешно борется с нарушениями сердечного ритма и способствует снижению повышенного артериального давления.





Ученые советуют в летний сезон употреблять абрикосы в свежем виде, а зимой включить в свой рацион этот фрукт в сушеном виде.



