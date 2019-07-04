Рецепты лучших летних масок для лица

Чем больше каждый из нас позаботится о коже в период наибольшего природного богатства, тем меньше проблем с кожей будет зимой. Какие летние маски наиболее эффективные для кожи, читай в нашем материале.





Косметологи утверждают, чем больше сил и времени вложено в кожу летом, тем меньше неприятностей она будет приносить в остальное время года. Да, от вопроса питания в холода никуда не деться, однако обеспечить ей свежий вид и сияние вполне возможно. Для этого нужно регулярно делать несложные маски из натуральных ингредиентов.





КЛУБНИЧНАЯ МАСКА





Клубничная маска для лица осветляет кожу, защищает ее от преждевременного старения и очищает от всех накопившихся стрессов. Те, кто пробовал, подтверждают, 7 клубничных масок за сезон способны подарить коже второе дыхание. Разотри клубнику вилкой и нанеси на кожу на 20 минут. После — смой холодной водой. Если у тебя сухая кожа, после смывания маски нанеси питательный крем. Сделай 7-10 процедур во время клубничного сезона.





Если у тебя очень сухая кожа, добавь к клубнике ложку питательного крема и нанеси на кожу. Остатки удали тоником.





МАЛИНОВАЯ МАСКА





Малина увлажняет, освежает и подтягивает кожу. Маски из малины очень полезны для девушек после 25 лет для предотвращения процесса раннего старения. Кроме того, малиновая маска для лица приводит в порядок кожный обмен веществ и нормализует иммунную функцию кожи.





Для приготовления маски из малины, разомни малину вилкой, добавь чайную ложку растительного масла, которое подходит твоей коже. Нанеси на лицо на 30 минут. После — смой прохладной водой. Курс процедур — 10 масок.





ОГУРЕЧНАЯ МАСКА





Огуречной маской для лица еще пользовались наши мамы для увлажнения кожи. Когда-то были популярны огуречные лосьоны на основе спирта и огуречные примочки для кожи век. На самом деле огурец — действительно очень полезный овощ для кожи. Он увлажняет, тонизирует, уменьшает жирность и уменьшает воспаления.





Чтобы приготовить огуречную маску, натри огурец на крупную терку, дабвь столовую ложку запаренных овсяных хлопьев и половину чайной ложки твоего любимого тоника для лица. Нанеси смесь на лицо. Через 25 минут смой. Курс — 15 процедур.





ПЕРСИКОВАЯ МАСКА





Персики были секретом молодости восточных красавиц. Так, даже наша соотечественница Роксолана — жена великого турецкого Султана, регулярно делала маску из персика и молока для сохранения молодости. Благодаря своему уникальному составу персики действительно являеются мощным средством в борьбе с морщинами и увяданием кожи. Кроме того, они осветляют кожу, делая ее упругой.





Для приготовления персиковой маски тебе понадобится мякоть персика и молоко, если у тебя сухая кожа, а также чайная ложка лимона, если ты обладательница жирной кожи. Нанеси готовую смесь на лицо на 15 минут, затем смой теплой водой. После нанеси свой ночной крем для лица.





Идеальное время проведения процедуры — вечер, поскольку комбинация персиковой маски и питательного ночного крема творят чудеса. Курс — 10 процедур.





АРБУЗНАЯ МАСКА





Арбуз станет лучшим другом для витаминизации кожи, ее очищения и борьбе за молодость. Выдави сок из мякоти арбуза и заморозь его в формочках для льда. Ежедневно в течение 20 дней, протирай арбузным соком лицо вместо тоника. Результат не заставит себя ждать.



