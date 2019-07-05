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Леди
Красота и здоровье
5 июля 19, 10:14
Молекулы во фруктах и овощах действуют как лекарства от рака
фрукты
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В апельсинах, моркови, капусте, винограде, сельдерее, кинзе, и укропе содержатся молекулы, способные бороться с раком, утверждают ученые, и их свойства аналогичны свойствам зарегистрированных лекарственных препаратов.

"В апельсинах, моркови, капусте и винограде содержатся молекулы, способные бороться с раком, утверждают ученые, и их свойства аналогичны свойствам зарегистрированных лекарственных препаратов", - передает The Times.

"Польза фруктов и овощей для снижения риска развития рака хорошо известна, но исследователи из Имперского колледжа Лондона считают, что знание конкретных молекул может помочь в создании новых видов "суперпищи" и разработке планов питания", - сообщает газета.

"Ученые заложили данные о 7 962 биологически активных молекулах, содержащихся в продуктах питания, в алгоритм, который уже был настроен с помощью данных о свойствах 200 утвержденных противораковых лекарств. Алгоритм смоделировал действия молекул в человеческом организме и пришел к выводу, что 110 из них обладают свойствами, способствующими борьбе с раком, исходя из их близкого сходства с лекарственными средствами", - пишет The Times.

"К продуктам, которые продемонстрировали наибольшее разнообразие поражающих рак молекул, относятся апельсины, виноград, морковь, кинза, укроп, капуста и сельдерей душистый. Многие молекулы являются флавоноидами, соединениями, которые помогают фруктам и овощам обрести свой цвет. Было доказано, что чай также содержит многочисленные молекулы, помогающие победить рак", - отмечается в публикации.

"Чтобы подчеркнуть важность питания, исследователи сослались на предыдущие исследования, в которых указывалось, что 30-40% случаев рака можно предотвратить только лишь с помощью диеты и образа жизни. По их словам, есть множество различных механизмов, с помощью которых определенные молекулы могут подавлять выживание или пролиферацию раковых клеток", - пишет The Times, указывая, что об исследовании сообщило издание Scientific Reports.

"(...) По данным исследователей, они не принимали в расчет концентрации биологически активных молекул, поэтому пока нельзя утверждать с уверенностью, что конкретные продукты содержат достаточную концентрацию нужных молекул для достижения положительного эффекта", - подчеркивается в статье. (...)

Inopressa
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