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Леди
Красота и здоровье
5 июля 19, 14:06
Медики посоветовали напитки для душной погоды
напитки
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Ключевой жидкостью летом медики назвали воду.
Справиться с неприятными симптомами, возникающими в связи с жаркой и душной погодой, могут помогать правильно подобранные напитки.

Врач Виктория Савицкая рассказала о том, какие напитки помогут сберечь хорошее самочувствие, несмотря на душный кабинет и некомфортную погоду.

Вода. По словам врача, в жаркую душную погоду пить воду нужно небольшими порциями постоянно в течение всего дня, не дожидаясь появления чувства жажды. Савицкая отметила, что если на рабочем месте ощущаются сильные усталость и сонливость, хотя не прошло даже половины рабочего дня, скорей всего, организму не хватает воды. Недостаток воды напрямую влияет на работу мозга и тонус организма, подчеркнула врач.

Соки и соль. В жару, считает Савицкая, лучше отказаться от чая и кофе, сладких напитков, алкоголя. Она посоветовала употреблять напитки на основе минеральной воды и фруктовых соков. Вот что, в частности, сказала врач:

Айран. Специалист констатировала, что в жару употребление айрана утоляет не только жажду, но и голод. Этот напиток содержит много белков, а также витамины и микроорганизмы, стимулирующие пищеварение. Его потребление отлично восполняет потерю полезных веществ в жару из-за потоотделения.

Морсы и зеленый чай. Несладкие морсы из свежих ягод и охлажденный зеленый чай могут дать ощущение бодрости сразу на несколько часов.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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