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Леди
Красота и здоровье
5 июля 19, 14:43
Топ-7 природных антидепрессантов
продукты
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За наше настроение отвечают гормоны, которые вырабатываются в зависимости от питания и образа жизни.
Какие продукты включить в свой рацион, чтобы всегда быть в хорошем расположении духа?

Бананы
Бананы настоящие лекари души, так как содержат алкалоид харман, который улучшает наше душевное состояние. Кроме того, его яркий желтый цвет благотворно влияет на наше настроение и психологическое состояние.

Яркие овощи и фрукты
Яркий салат в красивой тарелке уже поднимет вам настроение. Но с научной точки зрения, ярки цвет фрукта или овоща говорит о том, что в нем содержатся биофлавоноиды, которые усиливают кровообращение в мозге и насыщают его кислородом.

Яйца
В составе яиц есть витамины группы В м триптофан, который помогает выработке серотонина, а значит влияет на наше настроение. Вареное яйцо или омлет на завтрак - и отличное настроение на весь день обеспечено.

Сыр
Твердый сыр содержит полезные аминокислоты: триктамин, фенилэтиламин и тирамин, они незаменимы для эмоционального равновесия и хорошего настроения.

Орехи
Орехи - источник селена и витамина В6, при регулярном употреблении они помогу предотвратить усталость, хандру, а также улучшат состояние кожи и волос.

Крупы
Гречка и овсянка содержат триптофан и медленные углеводы, именно они нормализируют уровень сахара в крови и помогают избежать резких скачков и перепадов настроения.

Шоколад
Шоколад не просто вкусное лакомство, но и полезное, он содержит эндорфины, которые заставляют нас чувствовать удовольствие. Также в шоколаде содержится магний, который благотворно сказывается на нервной системе. Но учтите, что все это относится исключительно к шоколаду с высоким содержание какао-бобов.

Источник: https://telegraf.com.ua
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