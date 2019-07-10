Лучшие витамины для защиты зрения

Витамин А. Присутствует в таких продуктах, как брокколи, рыбий жир, морковь, шпинат. Витамин А отвечает за чистоту нашей сетчатки. В нем содержится компонент под названием родопсин, который помогает нам видеть свет низкой интенсивности.





Витамины B6, B9 и B12. Их комбинация обеспечивает защиту от возрастной макулодистрофии. Данными витаминами богаты форель, шпинат и яйца.





Витамин C. Защищает от свободных радикалов, негативно влияющих на зрение. Кроме того, он необходим для производства коллагена, обеспечивающего структурную работу нашего зрения. Богатыми источниками витамина C являются цитрусовые фрукты.





Витамин Е. Защищает от возрастной катаракты и расстройств зрения, связанных с окислительным стрессом. К хорошим пищевым источникам витамина Е относят миндаль, тыквенные семечки и другие виды орехов.





Витамин В3. Также известный, как ниацин, этот витамин защищает наши зрительные нервы и предотвращает глаукому. Его много в жирной рыбе, говядине, куриных грудках.



