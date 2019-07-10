5 плюсов холодного душа

Жиросжигание





В человеческом организме различают два вида жира — белый и коричневый. Первый является плохим, именно от него люди при похудении и пытаются избавиться. Когда люди потребляют слишком много калорий, то излишки откладываются в виде белого жира, который чаще всего скапливается на талии, в нижней части спины, на шее и в бедрах. А коричневый жир необходим для выработки тепла для того, чтобы согреть тело. Когда он активируется из-за сильного холода, он сжигает калории для поддержания тепла. А это позволяет быстрее похудеть.





Известно, что при воздействии холодного душа и других средств с низкой температурой скорость метаболизма коричневого жира усиливается в 15 раз. А это помогает сбросить до 5 килограммов в год, не прикладывая особых усилий.





Восстановление после тренировок





Очень часто после тренировок профессиональные спортсмены принимают холодные ванны или душ. Это помогает уменьшить болезненность в мышцах, вопреки распространенному мнению о горячей воде. Не обязательно принимать ледяную ванну, но вот прохладный быстрый душ — довольно неплохое решение.





Улучшение иммунной системы





Холодный душ способен увеличить скорость метаболизма, что позволяет снизить вес. А это в свою очередь активирует иммунную систему, которая начинает вырабатывать больше кровяных телец, борящихся с различными вирусами. К тому же холодный душ увеличивает общее кровообращение. А это позволяет предотвратить гипертонию, затвердевание артерий.





Улучшение настроения





Вот уж с чем справляется холодный душ на "ура", так это с улучшением настроения. Утром самое лучшее, что можно придумать, это отправиться в ванную комнату. Принимая холодный душ, можно получить благотворный эффект. Так, у человека участится дыхание из-за полученного шока на холод, станет чаще сердечный ритм, что приведет к более сильному току крови по всему телу. В итоге вы получите заряд бодрости и хорошего настроения на весь день.





Улучшение состояния кожи





Кожа и волосы скажут "спасибо" за холодный душ. С его помощью можно справиться с прыщами, сузить поры, предотвратить их засорение. Кроме того, благодаря холодному душу улучшится состояние волос — они станут более послушными, блестящими и красивыми.





Надо понимать, что большую часть существования душа люди использовали именно холодную воду, а горячую называли роскошью. Систему отопления изобрели только в 1 веке до нашей эры. И хотя сейчас большинство населения планеты не испытывают трудности с температурой воды из-под крана, не будет лишним хотя бы пару раз в неделю принимать холодный душ.



