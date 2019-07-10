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Леди
Красота и здоровье
10 июля 19, 13:02
Неожиданные полезные свойства сала
сало
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По мнению врачей, для извлечения из сала пользы достаточно съедать его в количестве 10-30 граммов в день.
Медики составили перечень неожиданных полезных свойств сала. Хотя этот продукт многие считают опасным для фигуры, в умеренных дозах он имеет свои преимущества для здоровья.

Продукт выступает источником важных для организма витаминов A, D и E, помогая в процессе укрепления костей. Тем, кто желает похудеть, специалисты рекомендуют есть сало в первой половине дня, отказавшись от хлеба.

По итогам исследования ученых из Мюнхенского университета, сало также полезно для людей с сердечно-сосудистыми проблемами. В составе этого блюда имеется арахидоновая кислота, помогающая контролировать в крови баланс холестерина.

Сало содержит важные для мозга жирные кислоты, помогая поддерживать орган в хорошем состоянии, а еще на нем хорошо жарить. Продукт более устойчив к высоким температурам, нежели растительное масло, поэтому не делает приготовленные блюда вредными.

Сало, кроме того, помогает укрепить иммунитет выводя из организма токсины и улучшая метаболизм. За счет длительного расщепления после употребления продукта чувство сытости сохраняется на дольше, защищая от переедания.

Источник: https://telegraf.com.ua
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