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Красота и здоровье
11 июля 19, 08:30
В июле на украинцев обрушатся две мощные магнитные бури
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В такие дни некоторые люди могут ощущать слабость и обострение хронических болезней.

Уже на следующей неделе украинцев ждет мощная магнитная буря, а в конце месяца последует еще одна. Эксперты говорят, что магнитные бури в июле будут самыми сильными за последние 10 лет, передает "Главред".

Наиболее сильные геомагнитные возмущения ожидаются 15 июля. Затем - 29 июля, но послабее.

Опасные дни перед метеоударами и несколько дней после – так как сильные колебания могут сопровождаться продолжительным ухудшением самочувствия. Поэтому уже с 13 июля может ухудшиться самочувствие.

Магнитная буря: влияние на человека

Космическая непогода вызывает у них недомогание, головные боли, проблемы с давлением, бессонницу, раздражительность, апатию и прочие проблемы со здоровьем.

Из-за этого в период магнитных возмущений учащаются случаи инфарктов, инсультов и гипертонических кризов.

Чтобы избежать всего вышеперечисленного медики советуют  хорошо высыпаться, то есть - не менее 8 часов, проветривать квартиру. 

Также будет полезно пить больше воды, можно с кусочком лимона или листьями мяты. Нужно будет больше гулять, проводить времени на воздухе без алкоголя и гаджетов. Благотворно повлияют на общее самочувствие и занятия спортом.

Постарайтесь питаться легкой едой и не нагружайте желудок, особенно перед сном.
kp.ua
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