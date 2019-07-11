Дневник питания и взвешивание: как похудеть за 4 недели

Медицинский портал поделился несколькими советами, благодаря которым можно похудеть в течение месяца.

Как известно, что написано пером, то не вырубишь топором. Медики утверждают: подробная фиксация абсолютно всего, что вы съели за день, позволяет человеку осознать основные ошибки (большое количество еды, много сладостей и "мусорной" пищи) и подходить к собственному питанию более обдуманно.

Регулярное взвешивание в одно и то же время (лучше всего утром) очень дисциплинирует. Конечно, вес может колебаться, поэтому из-за прибавленных 200 г не стоит впадать в депрессию. Но если вес медленно, но уверенно движется вверх неделю и позже, нужно менять рацион и физические нагрузки.

Медики рекомендуют ежедневно съедать 500-700 граммов некрахмалистых овощей и зелени: содержащаяся в них клетчатка активизирует выведение из организма жировых молекул.

Потребление полезных жиров (рыба, орехи, авокадо) снижает потребность в сладостях.

Еда готового производства почти не содержит полезных для организма веществ (витаминов, минералов, жиров, аминокислот), либо содержит их в минимальном количестве и в сочетании с искусственными ингредиентами.

Чтобы привыкнуть к исчезновению сладостей из ежедневного рациона, организму необходимо 4 недели. Медики утверждают, что за это время происходит полное обновление вкусовых рецепторов, и привычная тяга к сладкому пропадает. Если набраться терпения и выдержать, привычка закрепится, и долгожданное похудение станет приятным результатом.

Питание бывает всего двух видов – сбалансированное и несбалансированное. Об этом на своей странице в соцсети написала диетолог-консультант Алена Юдина, уточнив: несбалансированное питание - это все виды диет: кетодиета (жировая, Аткинса), безуглеводная (без каш, хлеба, и всех продуктов, содержащих муку), белковая (диета Дюкана), высокоуглеводная (много овощей и фруктов), монодиета (когда в рационе питания продолжительное время присутствуют 1-3 вида продуктов) и т.д.



