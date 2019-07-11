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Леди
Красота и здоровье
11 июля 19, 10:59
В чем польза лечебного голодания
польза лечебного голодания
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Ученые дали исчерпывающий ответ на важный вопрос.
Медики из Калифорнийского университета в Ирвайне рассказали, что польза лечебного голодания состоит в положительном влиянии на метаболизм и циркадные ритмы. Об этом сообщает «Science Daily».

Умеренное голодание опробовали на мышах, им не давали пищу в течение суток. Так, стало известно, что из-за этого грызуны потребляли меньше кислорода и расходовали меньше энергии. Кроме того, голодание оказало влияние на работу ключевых для циркадных ритмов генов и белков. В частности, менее активными становились белки BMAL и REV-ERBa, определяющие суточную работу печени и скелетных мышц.

«Голодание может перепрограммировать ряд клеточных реакций, что в итоге идет на пользу здоровью и замедляет развитие болезней, связанных со старением», - объяснил ведущий профессор медицинской школы Калифорнийского университета.

Отмечается, что организм мышей очень похож на человеческий, поэтому данные выводы применимы и к людям.

Источник: https://telegraf.com.ua
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