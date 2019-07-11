Омолаживаемся правильно: лучшие напитки для тех, кому за 40

Чай из листьев малины





Чай именно из листьев малины, а не с малиновым вареньем. Это важное уточнение, которое поможет женщине омолодиться. Такой напиток обладает неповторимым вкусом. А во-вторых, чай с листьями малины не скажется на объемах, не прибавить лишнего веса. Его можно применять при гинекологических и урологических проблемах.





В составе листьев малины, которые можно применять при приготовлении чая, есть магний, калий и железо. Благодаря им можно успокоить ноющие сосуды ног, укрепить мышечные ткани репродуктивных органов, избавиться от тошноты и "приливов". За счёт высокого содержания танинов снижаются воспалительные процессы. И самое важное: такой напиток стимулирует выработку эстрогена.





Рецепт: одна чайная ложка листьев малины заливается стаканом воды, доводится до кипения. Настаивать нужно в течение 15-20 минут. Затем жидкость необходимо процедить через сито. Подавать напиток с медом или парой сушеных ягод.





Теплая вода с лимоном





Вода в принципе очень полезный напиток. А если по утрам ее пить теплой, да еще и с лимоном, то это будет крайне полезно для женщины. Стакан такого напитка принесёт пользу в любом возрасте. Особенно после 40 лет. Дело в том, что в таком возрасте замедляется обмен веществ, поэтому вода с лимоном станет отличным помощником в разгоне метаболизма. Кроме того, повышается выработка лептина, он же гормон сытости.





Однако такой напиток имеет определенные противопоказания. Например, его не стоит пить при проблемах в работе желудочно-кишечного тракта.





"Золотое" молоко





Этот напиток называют суперфудом. "Золотое" молоко имеет крайне красивый оттенок за счет добавления в него красящего элемента — специи под названием куркума. Но цвет не самое главное в таком напитке. Важно то, что молоко с куркумой обладает рядом положительных свойств. В частности, оно нормализует гормональный фон, избавляет от неврозов, грустного настроения, а также стабилизирует сон. Кстати, его лучше пить вечером, чтобы успокоиться и привести в порядок мысли.





Чтобы приготовить "золотое" молоко, необходимо смешать 200 миллилитров тёплого молока с чайной ложкой куркумы, хорошо перемешать, после чего можно наслаждаться вкусным напитком.











