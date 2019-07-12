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Леди
Красота и здоровье
12 июля 19, 11:48
Продукты, которые сохранят вашу кожу молодой и здоровой
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Вот несколько продуктов, которые обязательно должны присутствовать в рационе тех, кто не хочет стареть.
Яйца. Они содержат вещества, способствующие выработке коллагена - белка соединительной ткани, обеспечивающего ее прочность и эластичность. Кроме того, в яйцах много витамина А. Ежедневное потребление яиц сделает вашу кожу здоровой и упругой.

Помидоры или томатная паста. Это отличный источник антиоксиданта ликопина, который обладает мощными противовоспалительными свойствами. А именно воспаление ускоряет старение кожи. Кроме того, ликопин защищает кожу от солнечных ожогов.

Горький шоколад, содержащий не менее 70% какао. Присутствующие в нем флавоноиды защищают кожу от солнца и усиливают кровообращение, благодаря чему на ваших щеках будет играть здоровый румянец.

Зеленый чай. В нем больше полезных для кожи антиоксидантов, чем в черном кофе, а бодрит он не хуже.

Креветки. Они богаты витамином E, который помогает коже восстановиться от различных повреждений.

Также специалисты по питанию советуют включать в свой рацион говядину, курицу, рыбу, много овощей и ягод.

Источник: https://telegraf.com.ua
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