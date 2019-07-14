Целебные продукты, которые помогут очистить сосуды

Скапливающийся на внутренних стенках сосудов и артерий холестерин провоцирует с возрастом много проблем со здоровьем. В частности, на фоне размножения холестериновых бляшек развивается атеросклероз, ведущий фактор инсультов и сердечных приступов. Эксперты в области питания рекомендуют включить в рацион питания продукты, которые эффективно очищают сосуды.





Клюква. Ягоды клюквы содержат вещества, которые активизируют жировой метаболизм, что мешает жировым компонентам копиться в сосудах.





Чеснок. Полученные учеными Калифорнийского университета данные свидетельствуют: употребление чеснока предотвращает опасный для здоровья процесс кальцинирования (накопления кальция) и отвердения стенок коронарных артерий.





Виноград. В его ягодах очень много антиоксидантов, что защищает клетки сосудистой ткани от окисления холестерином, это тормозит процесс скапливания жировых бляшек на стенках артерий.





Помидоры. Эти овощи отличаются высоким содержанием ликопена - вещества, предотвращающего потерю сосудистой ткани своей эластичности. Ликопен, помимо прочего, является очень мощным антиоксидантом, помогающим предотвратить воспаление, ведущее к возникновению многих сердечно-сосудистых недугов.





Гранатовый сок. Если ежедневно выпивать стакан свежего гранатового сока, организм будет получать такое количество антиоксидантов, благодаря которому начнет исправно поддерживать физиологические процессы, способствующие оздоровлению сосудов и их тканей.







