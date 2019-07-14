Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.12
USD
25.80
RUB
0.41
EUR
28.97
USD
25.75
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
14 июля 19, 17:45
Целебные продукты, которые помогут очистить сосуды
кровь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В современном мире проблемы с холестерином имеют не только люди старшего возраста, но и молодые люди.
Скапливающийся на внутренних стенках сосудов и артерий холестерин провоцирует с возрастом много проблем со здоровьем. В частности, на фоне размножения холестериновых бляшек развивается атеросклероз, ведущий фактор инсультов и сердечных приступов. Эксперты в области питания рекомендуют включить в рацион питания продукты, которые эффективно очищают сосуды.

Клюква. Ягоды клюквы содержат вещества, которые активизируют жировой метаболизм, что мешает жировым компонентам копиться в сосудах.

Чеснок. Полученные учеными Калифорнийского университета данные свидетельствуют: употребление чеснока предотвращает опасный для здоровья процесс кальцинирования (накопления кальция) и отвердения стенок коронарных артерий.

Виноград. В его ягодах очень много антиоксидантов, что защищает клетки сосудистой ткани от окисления холестерином, это тормозит процесс скапливания жировых бляшек на стенках артерий.

Помидоры. Эти овощи отличаются высоким содержанием ликопена - вещества, предотвращающего потерю сосудистой ткани своей эластичности. Ликопен, помимо прочего, является очень мощным антиоксидантом, помогающим предотвратить воспаление, ведущее к возникновению многих сердечно-сосудистых недугов.

Гранатовый сок. Если ежедневно выпивать стакан свежего гранатового сока, организм будет получать такое количество антиоксидантов, благодаря которому начнет исправно поддерживать физиологические процессы, способствующие оздоровлению сосудов и их тканей.

Источник: https://telegraf.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Уникальные свойства помидоров, о которых вы могли не знать
noimageБыстро «очистить» кровь поможет этот напиток
Лента новостей