Тренировка для мозга: 7 способов стать умнее

1. Общаться с умными

Чем умнее ваше ближайшее окружение, тем умнее вы сами. Поэтому стоит задуматься, с кем именно вы проводите время.

2. Отдыхать

Чтобы мозг можно было тренировать, ему нужно отдыхать, утверждает медицинский портал. Ученые давно выяснили: нехватка сна снижает уровень IQ.

3. Читать

Чтение является одним из лучших способов тренировки мозга. Оно дает возможность почерпнуть новые идеи, активизировать мыслительные способности, повысить словарный запас, улучшить речь, расширить кругозор.

4. Правильно питаться

Еда не только является источником энергии, но и помогает в тренировке мозга. Наиболее полезными продуктами для мозга являются грецкие орехи и жирная рыба.

5. Играть

Одним из эффективных способов тренировать мозг являются игры, даже компьютерные. Решение вопросов и задач, принятие решений – все это позволяет тренировать головной мозг. Наиболее эффективными "тренерами" являются головоломки и судоку.

6. Вести дневник

Фиксирование мыслей и идей на бумаге позитивно отражается на умственном развитии: нередко мысли теряются, а привычка все записывать позволяет их упорядочить.

Кроме того, для тренировки мозга очень полезно хотя бы периодически писать от руки.

7. Больше двигаться

Физические упражнения тесно связаны с деятельностью головного мозга. Хорошая новость: изнурительных многочасовых тренировок мозг не требует. Ему достаточно 15-минутной ежедневной зарядки или часовой пешей прогулки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ЕДА

Исследования доказывают, что некоторые продукты нарушают работу функций головного мозга, ухудшают память и провоцируют возникновение депрессии.