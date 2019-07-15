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Леди
Красота и здоровье
15 июля 19, 11:49
Фрукт, который может помочь нарастить мышцы и похудеть
яблоки
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Кожура яблок содержит урсоловую кислоту – вещество, которое стимулирует рост мышц. Об этом свидетельствует исследование ученых из США.
Согласно данным, которые были получены исследователями из Университета Айовы, яблочная кожура может быть эффективным средством профилактики ожирения и преждевременного старения – все благодаря тому, что она помогает укрепить и даже нарастить мышцы.

В ходе своего исследования ученые занимались поиском средства для борьбы с мышечной атрофией. Они изучали гены больных атрофией людей, которые отвечают за мышечную активность. Проводя испытания с различными субстанциями, специалисты обнаружили, что урсоловая кислота способствует "перепрограммированию" генов, вызывающих мышечную атрофию и откладывание жира.

Под ее влиянием вместо ослабления мышечной массы гены, наоборот, начинают способствовать ее развитию. Попутно, на фоне укрепления и роста мышц, оздоравливаются другие процессы в организме – в частности, улучшается чувствительность к инсулину и сокращается жировая масса.

Урсоловая кислота ускоряет рост мышц до 15 процентов, более чем наполовину уменьшает жировые отложения и снижает уровень сахара и холестерина в крови.

Ученые отмечают, что этого вещества особенно много в яблочной кожуре. Не удивительно, что предыдущие исследования не раз подтверждали способность яблок давать эффект похудения при регулярном потреблении.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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