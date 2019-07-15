А как на самом деле?

Мы все надеемся, что они хотя бы снизят вероятность появления симптомов, которые усложняют жизнь, делают ее невыносимой.

Мы все надеемся, что они хотя бы снизят вероятность появления симптомов, которые усложняют жизнь, делают ее невыносимой. А как на самом деле?

В любом случае мы не допускаем и мысли, что лечение может ухудшить наше состояние, а зря!

По итогам исследований выяснилось, что примерно 23 % лекарств помогают, 51 % лекарств - неизвестно, помогают ли они. 15 % лекарств - стоило бы выбросить вообще, они только вредят здоровью.

80 % всех медицинских исследований являются сомнительными.

Сердечно-сосудистые заболевания

Стенокардия

Симптомы: тяжесть или боли в груди, руке или челюсти, обычно появляющиеся в результате усилия. Это происходит, когда стенки сосудов (артерий) становятся жестче, когда артерии блокируются плохим холестерином (атеросклероз).

Не стоит принимать: бета-блокаторы или органические нитраты, если вместе с ними принимают и другие лекарства от стенокардии.



Лекарства и процедуры, которые не работают / istockphoto.com

Сердечная недостаточность

Симптомы: внезапная неспособность сердца к продолжению перекачивания крови в таком количестве. которое позволяет телу нормально функционировать. Одышка, неспособность делать ежедневные дела, скопление жидкости в организме.

Не стоит принимать: лекарства от сердечной аритмии, блокаторы каналов кальция, амиодарон, средства против свертывания крови.

Лучше всего: гимнастика, бета-блокаторы, дигоксин, электрокардиостимулятор.

Инфаркт (сердечный приступ)

Симптомы: боли, обычно в середине грудной клетки, похожие на давление, тошнота, тяжесть, которая исходит из груди и отдает на левую руку, челюсть, шею, спину, живот, одышка.

Не стоит давать: бета-блокаторы, органические нитраты.

Лучше принимать: аспирин, тромболиз.

Эндокринные заболевания

Сахарный диабет

Симптомы: жажда, чрезмерное частое мочеиспускание, нарушение зрения, набор веса.

Не стоит принимать: инсулин, не стоит контролировать самостоятельно уровень сахара в крови, постоянно вводить инсулин.

Лучше всего: метаморфин, сульфонил-мочевина.

Нарушение пищеварения

Острый холецистит (камни)

Симптомы: регулярные боли в животе, анорексия, тошнота, рвота, озноб.

Необходимо: удаление желчных камней, но никак не мини-лапароскопия, наблюдение за ситуацией.

Болезнь Крона

Симптомы: хроническое воспаление, которое может повлиять на любую часть кишечного тракта, диарея, боли в животе, потеря веса, кровь или слизь в кале.

Не стоит принимать: азатиоприн, антибиотики, циклоспорин.

Лучше всего: кортикостероиды, инфликсимаб при ремиссии.

Хронический панкреатит (воспаление поджелудочной железы)

Симптомы: длительное воспаление поджелудочной железы часто вызвано очень жирной пищей, алкоголем. Боли в животе, приступы.

Не стоит принимать: обезболивающие лекарства, делать операции наподобие резекции или декомпрессии поджелудочной железы.

Хорошо: отказ от алкоголя, энзимы поджелудочной железы.

Синдром раздраженного кишечника

Симптомы: запоры или наоборот понос.

Не стоит принимать: лоперамид, алосетрон, тегасерод.

Принимайте: антидепрессанты, спазмолитики.

Из методов показаны: когнитивно-поведенческая терапия, гипнотерапия, дополнительная клетчатка в рационе.

Лекарства и процедуры, которые не работают / istockphoto.com

Душевное здоровье

Депрессия

Симптомы: отсутствие интереса к жизни, постоянное подавленное состояние, нехватка энергии, зачастую трудности в выполнении будничных действий.

Не стоит: прописывать занятия спортом, литий, терапию по решению проблем.

Вместо этого хорошо бы: зверобой, антидепрессанты в комбинации с психологическими терапиями.

Панические атаки

Симптомы: внезапные приступы беспокойства, страха или ужаса, часто связанные с ощущением необратимой безысходности.

Не стоит прописывать: инструктаж по дыханию, ингибиторы оксидазы моноамина, парную терапию, бензозиазепины.

Хорошо помогают: методы релаксации, когнитивная терапия, когнитивно-поведенческая терапия в комбинации с антидепрессантами.

Синдром посттравматического стресса

Симптомы: парализующие симптомы, переживание снова и снова травматического события, изоляция от общества, быстрая раздражительность, продолжающаяся как минимум месяц.

Не стоит принимать: лекарства от эпилепсии, лекарства для понижения давления, флуокситин, зодеазепины, селективные ингибиторы обратной связи серотонина (антидепрессанты); бесполезно единоразовое посещение терапевта, сессии дачи советов.

Вместо этого: когнитивно-поведенческая терапия.

Лекарства и процедуры, которые не работают / istockphoto.com

Повреждение системы мышц и скелета

Вывих

Симптомы: в зависимости от степени тяжести повреждения связок это может быть и легкое растяжение, и частичный разрыв, и полный разрыв связок.

Не стоит применять: терапию холодом, диатерапию, физиотерапию. Ужасны последствия ультразвука, хирургического вмешательства.

Вместо этого положены: гипс и отдых.

Синдром хронической усталости

Симптомы: тяжелая, подавляющая усталость, часто сопровождаемая болями в костной и мышечной системах, нарушение сна, пониженная способность концентрироваться и головные боли.

Не стоит применять: антидепрессанты, кортикостероиды, иммунотерапию, галантомин.

Вместо этого: простые физические упражнения, когнитивно-поведенческая терапия.

Подагра

Симптомы: острые боли и отечность в районе стоп, костей пальцев ног. вызываемые отложением кристаллов мочевой кислоты. Может влиять на суставы, особенно стоп, запястий, пальцев рук, ног и локтя.

Не стоит прописывать: колхицин, кортикостероиды, нестероидные противовоспалительные средства. Бесполезна рекомендация похудеть.

Грыжа межпозвоночного диска

Симптомы: деформация в районе диафрагмы на спине, часто сопровождаемая болями в нижней части спины, особенно после физической активности.

Ужасно: обезболивающие средства, антидепрессанты, кортикостероиды, гимнастика, массаж, терапия прогреванием или холодом, нестероидные противовоспалительные средства, постельный режим, вытягивание.

Помогает: хирургическое вмешательство - дисэктомия, мануальная терапия для позвоночника.

Боли в нижней части спины

Симптомы: мышечные боли, напряжение нижней части спины, негибкость, продолжающаяся 12 недель и дольше.

Ужасно: нестероидные противовоспалительные средства, средства для расслабления мышц, обезболивающие средства, антидепрессанты, эпидуральная анестезия, транскутанная электрическая нервная стимуляция, вытягивание.

Хорошо: акупунктура, упражнения для спины, когнитивно-поведенческая терапия, массаж, мануальная терапия для позвоночника, хирургическое вмешательство типа спондиллодоз.

Лекарства и процедуры, которые не работают / istockphoto.com

Заболевания дыхательных путей

Бронхит

Симптомы: внезапное воспаление трахеи, сопровождаемое кашлем, хриплый кашель и мокрота.

Ужасно: антибиотики, амоксилицин, клавулановая кислота, обезболивающие средства, антигистамины, средства для отделения мокроты, бета-антагонисты.

Астма

Симптомы: внезапная нехватка подачи воздуха в легкие, вызывающая одышку, кашель, давление в груди, хрип.

Ужасно: смесь гелия и кислорода, бета-антагонисты краткосрочного действия, сульфат магния (интравенозно).

Хорошо: вдыхаемые бета-антагонисты с вдыхаемыми кортикостероидами.

источник: /kolobok.ua

