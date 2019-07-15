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Леди
Красота и здоровье
15 июля 19, 21:42
Лекарства и процедуры, которые не работают
лекарство
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Нам нравится думать, что лекарства помогают, даже если они не действуют

Мы все надеемся, что они хотя бы снизят вероятность появления симптомов, которые усложняют жизнь, делают ее невыносимой.

А как на самом деле?

В любом случае мы не допускаем и мысли, что лечение может ухудшить наше состояние, а зря!

По итогам исследований выяснилось, что примерно 23 % лекарств помогают, 51 % лекарств - неизвестно, помогают ли они. 15 % лекарств - стоило бы выбросить вообще, они только вредят здоровью.

80 % всех медицинских исследований являются сомнительными.

Сердечно-сосудистые заболевания

Стенокардия

Симптомы: тяжесть или боли в груди, руке или челюсти, обычно появляющиеся в результате усилия. Это происходит, когда стенки сосудов (артерий) становятся жестче, когда артерии блокируются плохим холестерином (атеросклероз).

Не стоит принимать: бета-блокаторы или органические нитраты, если вместе с ними принимают и другие лекарства от стенокардии.

Лекарства и процедуры, которые не работают / istockphoto.com

Сердечная недостаточность

Симптомы: внезапная неспособность сердца к продолжению перекачивания крови в таком количестве. которое позволяет телу нормально функционировать. Одышка, неспособность делать ежедневные дела, скопление жидкости в организме.

Не стоит принимать: лекарства от сердечной аритмии, блокаторы каналов кальция, амиодарон, средства против свертывания крови.

Лучше всего: гимнастика, бета-блокаторы, дигоксин, электрокардиостимулятор.

Инфаркт (сердечный приступ)

Симптомы: боли, обычно в середине грудной клетки, похожие на давление, тошнота, тяжесть, которая исходит из груди и отдает на левую руку, челюсть, шею, спину, живот, одышка.

Не стоит давать: бета-блокаторы, органические нитраты.

Лучше принимать: аспирин, тромболиз.

Эндокринные заболевания

Сахарный диабет 

Симптомы: жажда, чрезмерное частое мочеиспускание, нарушение зрения, набор веса.

Не стоит принимать: инсулин, не стоит контролировать самостоятельно уровень сахара в крови, постоянно вводить инсулин.

Лучше всего: метаморфин, сульфонил-мочевина.

Нарушение пищеварения

Острый холецистит (камни)

Симптомы: регулярные боли в животе, анорексия, тошнота, рвота, озноб.

Необходимо: удаление желчных камней, но никак не мини-лапароскопия, наблюдение за ситуацией.

Болезнь Крона

Симптомы: хроническое воспаление, которое может повлиять на любую часть кишечного тракта, диарея, боли в животе, потеря веса, кровь или слизь в кале.

Не стоит принимать: азатиоприн, антибиотики, циклоспорин.

Лучше всего: кортикостероиды, инфликсимаб при ремиссии.

Хронический панкреатит (воспаление поджелудочной железы)

Симптомы: длительное воспаление поджелудочной железы часто вызвано очень жирной пищей, алкоголем. Боли в животе, приступы.

Не стоит принимать: обезболивающие лекарства, делать операции наподобие резекции или декомпрессии поджелудочной железы.

Хорошо: отказ от алкоголя, энзимы поджелудочной железы.

Синдром раздраженного кишечника

Симптомы: запоры или наоборот понос.

Не стоит принимать: лоперамид, алосетрон, тегасерод.

Принимайте: антидепрессанты, спазмолитики.

Из методов показаны: когнитивно-поведенческая терапия, гипнотерапия, дополнительная клетчатка в рационе.


Лекарства и процедуры, которые не работают / istockphoto.com

Душевное здоровье

Депрессия

Симптомы: отсутствие интереса к жизни, постоянное подавленное состояние, нехватка энергии, зачастую трудности в выполнении будничных действий.

Не стоит: прописывать занятия спортом, литий, терапию по решению проблем.

Вместо этого хорошо бы: зверобой, антидепрессанты в комбинации с психологическими терапиями.

Панические атаки

Симптомы: внезапные приступы беспокойства, страха или ужаса, часто связанные с ощущением необратимой безысходности.

Не стоит прописывать: инструктаж по дыханию, ингибиторы оксидазы моноамина, парную терапию, бензозиазепины.

Хорошо помогают: методы релаксации, когнитивная терапия, когнитивно-поведенческая терапия в комбинации с антидепрессантами.

Синдром посттравматического стресса

Симптомы: парализующие симптомы, переживание снова и снова травматического события, изоляция от общества, быстрая раздражительность, продолжающаяся как минимум месяц.

Не стоит принимать: лекарства от эпилепсии, лекарства для понижения давления, флуокситин, зодеазепины, селективные ингибиторы обратной связи серотонина (антидепрессанты); бесполезно единоразовое посещение терапевта, сессии дачи советов.

Вместо этого: когнитивно-поведенческая терапия.


Лекарства и процедуры, которые не работают / istockphoto.com

Повреждение системы мышц и скелета

Вывих

Симптомы: в зависимости от степени тяжести повреждения связок это может быть и легкое растяжение, и частичный разрыв, и полный разрыв связок.

Не стоит применять: терапию холодом, диатерапию, физиотерапию. Ужасны последствия ультразвука, хирургического вмешательства.

Вместо этого положены: гипс и отдых.

Синдром хронической усталости

Симптомы: тяжелая, подавляющая усталость, часто сопровождаемая болями в костной и мышечной системах, нарушение сна, пониженная способность концентрироваться и головные боли.

Не стоит применять: антидепрессанты, кортикостероиды, иммунотерапию, галантомин.

Вместо этого: простые физические упражнения, когнитивно-поведенческая терапия.

Подагра

Симптомы: острые боли и отечность в районе стоп, костей пальцев ног. вызываемые отложением кристаллов мочевой кислоты. Может влиять на суставы, особенно стоп, запястий, пальцев рук, ног и локтя.

Не стоит прописывать: колхицин, кортикостероиды, нестероидные противовоспалительные средства. Бесполезна рекомендация похудеть.

Грыжа межпозвоночного диска

Симптомы: деформация в районе диафрагмы на спине, часто сопровождаемая болями в нижней части спины, особенно после физической активности.

Ужасно: обезболивающие средства, антидепрессанты, кортикостероиды, гимнастика, массаж, терапия прогреванием или холодом, нестероидные противовоспалительные средства, постельный режим, вытягивание.

Помогает: хирургическое вмешательство - дисэктомия, мануальная терапия для позвоночника.

Боли в нижней части спины

Симптомы: мышечные боли, напряжение  нижней части спины, негибкость, продолжающаяся 12 недель и дольше.

Ужасно: нестероидные противовоспалительные средства, средства для расслабления мышц, обезболивающие средства, антидепрессанты, эпидуральная анестезия, транскутанная электрическая нервная стимуляция, вытягивание.

Хорошо: акупунктура, упражнения для спины, когнитивно-поведенческая терапия, массаж, мануальная терапия для позвоночника, хирургическое вмешательство типа спондиллодоз.


Лекарства и процедуры, которые не работают / istockphoto.com

Заболевания дыхательных путей

Бронхит

Симптомы: внезапное воспаление трахеи, сопровождаемое кашлем, хриплый кашель и мокрота.

Ужасно: антибиотики, амоксилицин, клавулановая кислота, обезболивающие средства, антигистамины, средства для отделения мокроты, бета-антагонисты.

Астма

Симптомы: внезапная нехватка подачи воздуха в легкие, вызывающая одышку, кашель, давление в груди, хрип.

Ужасно: смесь гелия и кислорода, бета-антагонисты краткосрочного действия, сульфат магния (интравенозно).

Хорошо: вдыхаемые бета-антагонисты с вдыхаемыми кортикостероидами.

источник: /kolobok.ua

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