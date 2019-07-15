Лекарства и процедуры, которые не работают

Мы все надеемся, что они хотя бы снизят вероятность появления симптомов, которые усложняют жизнь, делают ее невыносимой.
А как на самом деле?
В любом случае мы не допускаем и мысли, что лечение может ухудшить наше состояние, а зря!
По итогам исследований выяснилось, что примерно 23 % лекарств помогают, 51 % лекарств - неизвестно, помогают ли они. 15 % лекарств - стоило бы выбросить вообще, они только вредят здоровью.
80 % всех медицинских исследований являются сомнительными.
Сердечно-сосудистые заболевания
Стенокардия
Симптомы: тяжесть или боли в груди, руке или челюсти, обычно появляющиеся в результате усилия. Это происходит, когда стенки сосудов (артерий) становятся жестче, когда артерии блокируются плохим холестерином (атеросклероз).
Не стоит принимать: бета-блокаторы или органические нитраты, если вместе с ними принимают и другие лекарства от стенокардии.
Сердечная недостаточность
Симптомы: внезапная неспособность сердца к продолжению перекачивания крови в таком количестве. которое позволяет телу нормально функционировать. Одышка, неспособность делать ежедневные дела, скопление жидкости в организме.
Не стоит принимать: лекарства от сердечной аритмии, блокаторы каналов кальция, амиодарон, средства против свертывания крови.
Лучше всего: гимнастика, бета-блокаторы, дигоксин, электрокардиостимулятор.
Инфаркт (сердечный приступ)
Симптомы: боли, обычно в середине грудной клетки, похожие на давление, тошнота, тяжесть, которая исходит из груди и отдает на левую руку, челюсть, шею, спину, живот, одышка.
Не стоит давать: бета-блокаторы, органические нитраты.
Лучше принимать: аспирин, тромболиз.
Эндокринные заболевания
Сахарный диабет
Симптомы: жажда, чрезмерное частое мочеиспускание, нарушение зрения, набор веса.
Не стоит принимать: инсулин, не стоит контролировать самостоятельно уровень сахара в крови, постоянно вводить инсулин.
Лучше всего: метаморфин, сульфонил-мочевина.
Нарушение пищеварения
Острый холецистит (камни)
Симптомы: регулярные боли в животе, анорексия, тошнота, рвота, озноб.
Необходимо: удаление желчных камней, но никак не мини-лапароскопия, наблюдение за ситуацией.
Болезнь Крона
Симптомы: хроническое воспаление, которое может повлиять на любую часть кишечного тракта, диарея, боли в животе, потеря веса, кровь или слизь в кале.
Не стоит принимать: азатиоприн, антибиотики, циклоспорин.
Лучше всего: кортикостероиды, инфликсимаб при ремиссии.
Хронический панкреатит (воспаление поджелудочной железы)
Симптомы: длительное воспаление поджелудочной железы часто вызвано очень жирной пищей, алкоголем. Боли в животе, приступы.
Не стоит принимать: обезболивающие лекарства, делать операции наподобие резекции или декомпрессии поджелудочной железы.
Хорошо: отказ от алкоголя, энзимы поджелудочной железы.
Синдром раздраженного кишечника
Симптомы: запоры или наоборот понос.
Не стоит принимать: лоперамид, алосетрон, тегасерод.
Принимайте: антидепрессанты, спазмолитики.
Из методов показаны: когнитивно-поведенческая терапия, гипнотерапия, дополнительная клетчатка в рационе.
Душевное здоровье
Депрессия
Симптомы: отсутствие интереса к жизни, постоянное подавленное состояние, нехватка энергии, зачастую трудности в выполнении будничных действий.
Не стоит: прописывать занятия спортом, литий, терапию по решению проблем.
Вместо этого хорошо бы: зверобой, антидепрессанты в комбинации с психологическими терапиями.
Панические атаки
Симптомы: внезапные приступы беспокойства, страха или ужаса, часто связанные с ощущением необратимой безысходности.
Не стоит прописывать: инструктаж по дыханию, ингибиторы оксидазы моноамина, парную терапию, бензозиазепины.
Хорошо помогают: методы релаксации, когнитивная терапия, когнитивно-поведенческая терапия в комбинации с антидепрессантами.
Синдром посттравматического стресса
Симптомы: парализующие симптомы, переживание снова и снова травматического события, изоляция от общества, быстрая раздражительность, продолжающаяся как минимум месяц.
Не стоит принимать: лекарства от эпилепсии, лекарства для понижения давления, флуокситин, зодеазепины, селективные ингибиторы обратной связи серотонина (антидепрессанты); бесполезно единоразовое посещение терапевта, сессии дачи советов.
Вместо этого: когнитивно-поведенческая терапия.
Повреждение системы мышц и скелета
Вывих
Симптомы: в зависимости от степени тяжести повреждения связок это может быть и легкое растяжение, и частичный разрыв, и полный разрыв связок.
Не стоит применять: терапию холодом, диатерапию, физиотерапию. Ужасны последствия ультразвука, хирургического вмешательства.
Вместо этого положены: гипс и отдых.
Синдром хронической усталости
Симптомы: тяжелая, подавляющая усталость, часто сопровождаемая болями в костной и мышечной системах, нарушение сна, пониженная способность концентрироваться и головные боли.
Не стоит применять: антидепрессанты, кортикостероиды, иммунотерапию, галантомин.
Вместо этого: простые физические упражнения, когнитивно-поведенческая терапия.
Подагра
Симптомы: острые боли и отечность в районе стоп, костей пальцев ног. вызываемые отложением кристаллов мочевой кислоты. Может влиять на суставы, особенно стоп, запястий, пальцев рук, ног и локтя.
Не стоит прописывать: колхицин, кортикостероиды, нестероидные противовоспалительные средства. Бесполезна рекомендация похудеть.
Грыжа межпозвоночного диска
Симптомы: деформация в районе диафрагмы на спине, часто сопровождаемая болями в нижней части спины, особенно после физической активности.
Ужасно: обезболивающие средства, антидепрессанты, кортикостероиды, гимнастика, массаж, терапия прогреванием или холодом, нестероидные противовоспалительные средства, постельный режим, вытягивание.
Помогает: хирургическое вмешательство - дисэктомия, мануальная терапия для позвоночника.
Боли в нижней части спины
Симптомы: мышечные боли, напряжение нижней части спины, негибкость, продолжающаяся 12 недель и дольше.
Ужасно: нестероидные противовоспалительные средства, средства для расслабления мышц, обезболивающие средства, антидепрессанты, эпидуральная анестезия, транскутанная электрическая нервная стимуляция, вытягивание.
Хорошо: акупунктура, упражнения для спины, когнитивно-поведенческая терапия, массаж, мануальная терапия для позвоночника, хирургическое вмешательство типа спондиллодоз.
Заболевания дыхательных путей
Бронхит
Симптомы: внезапное воспаление трахеи, сопровождаемое кашлем, хриплый кашель и мокрота.
Ужасно: антибиотики, амоксилицин, клавулановая кислота, обезболивающие средства, антигистамины, средства для отделения мокроты, бета-антагонисты.
Астма
Симптомы: внезапная нехватка подачи воздуха в легкие, вызывающая одышку, кашель, давление в груди, хрип.
Ужасно: смесь гелия и кислорода, бета-антагонисты краткосрочного действия, сульфат магния (интравенозно).
Хорошо: вдыхаемые бета-антагонисты с вдыхаемыми кортикостероидами.
источник: /kolobok.ua