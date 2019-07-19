Что можно и нельзя пить, если вы хотите похудеть

Не получается похудеть и вы не понимаете, в чем причина? Мы советуем пересмотреть свой питьевой режим – возможно, вы получаете лишние калории из напитков.





Не пейте ничего, кроме несладкого чая, кофе и воды





Сладкая газировка и пакетированные соки – это буквально "жидкие конфеты". В восстановленных соках – 4-6 чайных ложек сахара на стакан напитка, а это больше, чем в кока-коле. При этом их питательная ценность – практически нулевая.





Но ожирение – не единственная проблема, которая грозит любителям сладких напитков. Согласно большому долгосрочному исследованию, проведенному среди 100 тысяч мужчин и женщин в США, чем больше потребляется сахаросодержащих напитков, тем выше риск преждевременной смерти, особенно смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и, в меньшей степени, от рака.





Употребляйте черный кофе без сахара





Кофе улучшает обмен веществ, стимулируя термогенез – процесс выработки организмом тепла для поддержания постоянной температуры тела и обеспечения работы всех его систем – и этим помогает сжечь больше жира. Только не переусердствуйте – эксперты не рекомендуют употреблять более трех чашек кофе в день.





Ограничьте употребление вина и пива





Один бокал "тянет" на 125 калорий. Кроме того, исследователи выяснили, что алкоголь делает мозг более уязвимым к запаху пищи, заставляя нас переедать.





Откажитесь от молочных коктейлей





Самым вредным напитком в мире специалисты, как ни странно, признали всеми любимый с детства молочный коктейль. В одной порции содержится почти суточная норма калорий для взрослого человека. Более того, в таком коктейле – в 3 раза превышена суточная норма жиров. Это вредно не только для фигуры, но и для здоровья.





Если же вы все-таки любите молочные коктейли, врачи советуют употреблять напитки только лишь домашнего приготовления и только с натуральными составляющими, но не чаще 2-3 раз в неделю.





Выпивайте стакан холодной воды перед каждым приемом пищи





При похудении желательно есть часто и небольшими порциями, выпивая по стакану за 30 минут до еды и несколько раз между приемами пищи.



