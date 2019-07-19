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Леди
Красота и здоровье
17 июля 19, 12:13
Что можно и нельзя пить, если вы хотите похудеть
напитки
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Медики объяснили, какие напитки самые калорийные.
Не получается похудеть и вы не понимаете, в чем причина? Мы советуем пересмотреть свой питьевой режим – возможно, вы получаете лишние калории из напитков.

Не пейте ничего, кроме несладкого чая, кофе и воды

Сладкая газировка и пакетированные соки – это буквально "жидкие конфеты". В восстановленных соках – 4-6 чайных ложек сахара на стакан напитка, а это больше, чем в кока-коле. При этом их питательная ценность – практически нулевая.

Но ожирение – не единственная проблема, которая грозит любителям сладких напитков. Согласно большому долгосрочному исследованию, проведенному среди 100 тысяч мужчин и женщин в США, чем больше потребляется сахаросодержащих напитков, тем выше риск преждевременной смерти, особенно смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и, в меньшей степени, от рака.

Употребляйте черный кофе без сахара

Кофе улучшает обмен веществ, стимулируя термогенез – процесс выработки организмом тепла для поддержания постоянной температуры тела и обеспечения работы всех его систем – и этим помогает сжечь больше жира. Только не переусердствуйте – эксперты не рекомендуют употреблять более трех чашек кофе в день.

Ограничьте употребление вина и пива

Один бокал "тянет" на 125 калорий. Кроме того, исследователи выяснили, что алкоголь делает мозг более уязвимым к запаху пищи, заставляя нас переедать.

Откажитесь от молочных коктейлей

Самым вредным напитком в мире специалисты, как ни странно, признали всеми любимый с детства молочный коктейль. В одной порции содержится почти суточная норма калорий для взрослого человека. Более того, в таком коктейле – в 3 раза превышена суточная норма жиров. Это вредно не только для фигуры, но и для здоровья.

Если же вы все-таки любите молочные коктейли, врачи советуют употреблять напитки только лишь домашнего приготовления и только с натуральными составляющими, но не чаще 2-3 раз в неделю.

Выпивайте стакан холодной воды перед каждым приемом пищи

При похудении желательно есть часто и небольшими порциями, выпивая по стакану за 30 минут до еды и несколько раз между приемами пищи.

Источник: https://telegraf.com.ua
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