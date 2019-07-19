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Леди
Красота и здоровье
17 июля 19, 12:20
Пешие прогулки эффективны в борьбе с болезнями печени
Пешие прогулки
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Физическая активность уменьшает риск смертности от цирроза.
Новая научная работа исследователей из США доказывает пользу аэробных тренировок и различных упражнений для мышц. Такая нагрузка способна значительно уменьшить вероятность смерти от заболеваний печени, пишет sobesednik.ru.

В исследовании принимали участие 68 449 женщин и 48 748 мужчин. У испытуемых не наблюдалось проблем с печенью. Эксперты решили изучить образ жизни и виды физических нагрузок участников. Статистические данные собирали на протяжении 26 лет, начиная с 1986 года.

Хотя на данный момент нет рекомендаций по количеству и видам упражнений, способных предотвратить смерть от цирроза, эксперты выяснили: ходьба и подъем тяжестей снижают этот риск.

Источник: https://telegraf.com.ua
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