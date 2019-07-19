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Леди
Красота и здоровье
17 июля 19, 12:25
Как правильно пить кофе
Кофе
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Кофе следует употреблять умеренно и руководствоваться ощущениями своего организма.
Кофе может как принести пользу, так и вредить.

Если кофе умеренно употреблять ради удовольствия, а не стимуляции мозга, то он полезен. Кофе содержит кофеин и ряд полифенольных соединений и эфирных масел. Именно фенольные соединения прежде всего обуславливают полезное влияние кофе на здоровье. Они действуют как антиоксиданты.

Кофе хорошо влияет на различные процессы в организме. В частности, на 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С, повышает давление, уменьшает проявления вызванного алкоголем панкреатита, кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона. Любители кофе реже болеют диабетом, а у людей, которые быстро разрушают кофеин, этот напиток снижает развитие сердечно-сосудистых болезней. А еще – кофе хорош в борьбе с сонливостью.

Кофе также может вредить здоровью. Прежде всего – это медленное обезвреживания кофеина. Если у вас гены «мощных» цитохромов, то кофе на вас почти не будет действовать, и можно пить много. Владельцы «медленных» цитохромов долго обезвреживают кофеин, поэтому он действует дольше и сильнее, и вызывает тахикардию, гипертензию, боли в сердце, тревожность и нарушения сна. Советует не пить кофе тем, у кого от него колотится сердце, пересыхает во рту и пропадает сон.

Иногда люди попадают в зависимость от кофе. Сначала от кофе хорошо: он вызывает выброс дофамина, но со временем этот эффект исчезает. Нейромедиаторы заканчиваются, начинают действовать другие механизма ощущения усталости и истощения, а мозг увеличивает количество аденозиновых рецепторов. В результате, чтобы их все заблокировать, следует принять еще больше кофе. Тревожность растет, но кофе не возбуждает мозг.

Нужно сделать перерыв и не пить кофе. После этого количество аденозиновых рецепторов уменьшится до привычного уровня.

Кроме того, кофе вредит, если его сочетают со сладостями или молоком. Кофе лучше запивать водой, пить без сахара и вкусностей или молока.

Совета, сколько пить кофе, не существует. Если он «не действует», то можно до шести порций эспрессо в день. Если кофе слишком возбуждает – не больше порции. Официальные источники чаще всего советуют пить до четырех порций кофе в день - эквивалент 400 мг кофеина.

Кофе можно пить беременным женщинам один-два раза в день. Впрочем, высокие дозы кофеина во время беременности увеличивают риск выкидыша или рождения ребенка с малым весом. Этот напиток может увеличивать риск остеопороза. Кофе в сочетании с сигаретами увеличивает удовольствие, продлевает действие кофе и замедляет обезвреживание кофеина.

Если вам стоит «сделать рывок», но сил нет, выпейте кофе и поспите 15 минут. Во время сна в мозгу станет меньше аденозиновых рецепторов, и кофеина будет легче заблокировать остальные. Такой трюк поможет чувствовать себя бодрее.

Источник: https://telegraf.com.ua
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