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Леди
Красота и здоровье
17 июля 19, 12:27
Известно, чем полезны прогулки на велосипеде
велосипед
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Врачи рассказали какая польза от езды на велосипеде.
Лето – именно та пора года, когда велосипеды становятся более популярны. Но езда на велосипеде – это не только способ развлечься. С его помощью вы сможете похудеть, улучшить общее состояние здоровья, укрепить нервную систему, сохранить зрение и сделать фигуру более привлекательной. О дополнительных преимуществах велосипеда рассказала известный диетолог Светлана Фус.

"Велосипед – это транспортное средство, тренажерный зал и ваш терапевт. Он укрепляет мышцы, тренирует дыхание, улучшает внешний вид и поднимает настроение. Это отличное профилактическое средство для укрепления здоровья", – написала специалист по питанию в своем Instagram.

Светлана Фус добавила: "Велосипед – один из самых эффективных средств для борьбы с лишним весом. Расходуется 300-500 ккал/ч человеком, весом 70 кг, когда он крутит педали. Катание на велосипеде в течение получаса обеспечит крепким здоровым сном и снимет груз рабочего дня. Стоит только сесть на велосипед. А чтобы не было обезвоживания, берите с собой бутылку воды. Катайтесь и будьте здоровы!".

Источник: https://telegraf.com.ua
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