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Леди
Красота и здоровье
18 июля 19, 13:03
Продукты, которые можно есть перед сном
каша
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Врач-диетолог Людмила Бабич рассказала, какие продукты помогут утолить голод и не окажутся слишком «тяжелыми» для человека перед сном.
Сухофрукты и орехи. По словам диетолога, поздний ужин не должен быть полноценным приемом пищи, следует лишь позаботиться о том, чтобы навязчивое чувство голода не отвлекало организм от подготовки ко сну. Перебить такой голод может помочь горсть сухофруктов или орехов – не более 50 граммов. Эти продукты содержат большое количество витаминов и ценных микроэлементов, их умеренное употребление перед сном не станет способствовать набору веса, можно не бояться.

Кисломолочные продукты. Также хорошо успокаивают разбушевавшийся голод нежирный кефир, творог, натуральный йогурт. Эти продукты снабжают организм белком и пробиотиками, которые оказывают благотворное влияние на работу желудочно-кишечного тракта.

Каши. Изредка перед сном можно позволить себе перекусить небольшой порцией пресной каши, к примеру, гречки или овсянки – строго без молока, дала совет врач-диетолог.

Также список полезных перед сном продуктов пополнили хумус, сыр, яблоки.

"Хумус отлично подходит для предночного перекуса, только есть его нужно не с лепешками или хлебом, а с овощами. Еще один вариант – нежирный сыр с овощами. Либо печеные яблоки, приготовленные без сахара или меда", — сообщила специалист.

Людмила Бабич добавила, что в идеале ужинать нужно за три часа до сна полезными и легкими, не отягощающими желудок блюдами. Поздние трапезы позволительны, но они не должны входить в привычку.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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