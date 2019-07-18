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Леди
Красота и здоровье
18 июля 19, 13:33
Как уменьшить жир на животе
танец,живота
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Этот вид физической активности специалисты рекомендуют как средство профилактики абдоминального ожирения.
Увлечение танцами помогает не только похудеть, но и сделать распределение жира по телу более здоровым, — в частности, избавляет от скопления жира в области живота.

Сосредоточение жировой массы в зоне живота более опасно для здоровья, чем общая полнота. Избыточное накопление жира в этом месте является одним из самых значимых факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений, ассоциированных с развитием диабета. Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Университета Орегона (США), занятия танцами являются эффективным методом избежать скопления жира на животе.

Учеными были собраны группы женщин в возрасте от 18 до 25 лет: в одну вошли те, кто занимался танцами, в другую – тех, кто не занимался. При этом у женщин из двух групп не было разницы в весе. Испытуемым замерили количество жира на теле и сопоставили полученные показатели с особенностями образа жизни. Они установили, что у тех, кто занимался танцами, распределение жира по телу было гораздо более здоровым.

"У тех, кто увлекался танцами, количество жира на животе оказалось ниже, даже если объем жировой ткани по всему телу был больше в два раза", — констатировали авторы проекта.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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