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Леди
Красота и здоровье
18 июля 19, 13:36
Лучшие продукты для отбеливания зубов
улыбка
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Эксперты из Великобритании назвали 9 способов, которые позволяют добиться этого эффекта в домашних условиях.
Пищевая сода.

Это натуральный отбеливатель для зубов, к тому же пищевую соду включают в состав многих зубных паст. Попробуйте смешать четверть чайной ложки соды с водой и нанести на зубы вместе с зубной пастой. Сода не повредит зубам и поможет постепенно их отбелить.

Клубника.

Благодаря значительному содержанию яблочной кислоты, являющейся натуральным отбеливателем, эти сладкие ягоды естественным образом делают зубы были белоснежными. Не отказывайте себе в клубнике.

Теплая вода с солью.

Еще один способ добиться белоснежной улыбки — использование теплой воды с солью, обладающей натуральным антибактериальным воздействием. Смешайте чайную ложку соли в стакане теплой воды и используйте в качестве ополаскивателя.

Белые продукты питания.

Это может звучать очевидным, но чем больше вы употребляете белой пищи, тем более белыми являются и ваши зубы. Налегайте на курицу, рис и рыбу, воздержитесь от свеклы, черники, моркови и разного рода китайских вкусностей с куркумой.

Яблоки.

Яблоки являются одним из самых лучших природных отбеливателей для зубов. Это связано с тем, что они обладают характерной текстурой, обеспечивающей очищение поверхности эмали. Яблоко, как несложно догадаться, содержит и полезную для отбеливания яблочную кислоту.

Вода и молоко.

Кальций в молоке позволяет укреплять зубную эмаль и десны, а также делать челюсти более прочными. Вода является натуральным очистителем, позволяющим смывать бактериальный налет.

Сыр.

Ещё один натуральный продукт, обладающий очищающими свойствами, который укрепляет зубы. В сыре очень много кальция, делающего зубы более прочные, а также у него очищающая структура (особенно в твердых сортах).

Кокосовое масло.

Используйте кокосовое масло для полоскания рта. 15 минут — это идеальная продолжительность процедуры. Оно удаляет бактерии и помогает предотвращать скопление налета.

Древесный уголь.

Как это ни странно звучит, уголь является еще одним эффективным способом очистки и отбеливания зубов. Это стопроцентно натуральный отбеливатель, который выводит из ротовой полости токсины, укрепляет десны и поглощает бактерии.

Источник: https://telegraf.com.ua
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