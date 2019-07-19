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Леди
Красота и здоровье
19 июля 19, 15:25
Лучший летний фрукт для похудения
груша
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Она способствует предотвращению онкологии, сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Медики назвали самый идеальный фрукт для летнего похудения. Им оказалась обычная груша.

Груша по праву занимает среди фруктов почетное второе место после яблока. В ней содержится много фруктозы, которая положительно воздействует на работу поджелудочной железы. Помимо этого, груша способна предотвратить рак и болезни сердца.

Именно в этом фрукте содержатся витамины, эфирные масла и другие полезные вещества, помогающие иммунной системе бороться с инфекциями и воспалениями, а клетчатка, входящая в ее состав, способствует полноценной работе ЖКТ. Теперь груша удостоилась от медиков почетного звания лучшего фрукта для похудения. В 100 граммах продукта содержится всего 57 ккал, при этом в нем много воды и клетчатки. Данная комбинация просто идеальна для похудения.

После употребления груши человек остается сытым на долгое время. Подтвердило заявление медиков и проведенное недавно научное исследование. Женщины, которые в день съедали по 2 груши, за 14 дней эксперимента избавились от 2,5 до 3 килограммов. В ходе другой работы удалось доказать, что представительницы прекрасной половины легко теряют по 100-300 граммов в день, добавив в привычный дневной рацион всего 3 груши. Также исследования доказали, что очень полезно употреблять эти фрукты непосредственно перед тренировкой.

Специалисты считают, что грушу следует использовать для борьбы с глобальной проблемой ожирения. Ученые рекомендуют добавить фрукт в рацион школьников, пациентов в медицинских учреждениях и других людей.

Источник: https://telegraf.com.ua
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