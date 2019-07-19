Как эффективно и безопасно отбелить зубы

К сожалению, в современном ритме жизни со смогом, кофе и запахом сигарет, не все могут таковой похвастаться.





Британские стоматологи утверждают, что более 100 тысяч англичан проходят дорогостоящую процедуру отбеливания ежегодно. Наши врачи такую статистику не ведут, но констатирую факт резкой популярности именно этой тенденции.





Какие именно процедуры предлагает нам современная стоматология? Что делать, если нет возможности посетить престижную стоматологическую клинику? И есть ли безопасные методы отбеливания зубов в обычных домашних условиях? Сегодня мы ответим на эти и многие другие вопросы, а также поможем каждому читателю подобрать вариант по карману и состоянию здоровья.





Почему зубы меняют цвет?





Начнем с причин почему все-таки наша улыбка теряет свое сияние. Виной всему рацион питания и, конечно же, время. Зубы, как и любой другой орган, снашиваются. Со временем эмаль на них становится тоньше и почти прозрачной. А внутренний слой зуба, называемый дентином, становится намного темнее на вид. Кроме того, ряд продуктов, таких как кола, кофе, чай, вино, ягоды, имеют свойство окрашивать зубы, если являются частым гостем в вашем повседневном рационе.





Кому категорически запрещено отбеливать зубы любым из способов?





Врачи убедительно не рекомендуют использовать процедуру отбеливания зубов таким трем группам людей:





1. С сильной и болезненной чувствительностью эмали;





2. Обладателям пломб и коронок в первых зубных рядах, которые не способны отбелиться, а только еще больше потемнеют после всякого рода химического влияния;





3. Людям с более серыми, нежели пожелтевшими зубами (это признаки болезненного состояния ваших резцов и маляров).





Способы отбеливания зубов





Чтобы решиться на отбеливание зубов домашних условиях, надо разобраться и в спектрах услуг профессионалов.





Любая современная стоматологическая клиника предложит вам такой ряд услуг по отбеливанию:





1. Лазерное отбеливание. Заключается в удалении пигмента на зубах с помощью специальных гелей и лазерных аппаратов. Такая процедура может сделать ваши зубы светлее до восьми тонов, и при этом вытащить из вашего кармана в среднем 6000 рублей за сеанс. Плюс лазерных процедур – это абсолютно безопасно и безвредно.





2. Фотоотбеливание. Не менее дорогой, но также очень эффективный метод. Суть состоит в том, что пероксид водорода под действием световых лучей осветляет темные пигменты эмали и делает ваши зубы белее до 8-12 оттенков.





3. Механическое отбеливание. Это самая обычная чистка зубов от темного налета и камня. Врач обрабатывает ваши зубы соляным раствором или ультразвуковым аппаратом, который и снимает налет. Такая чистка должна проводиться всеми на обязательной основе раз в год. К сожалению, такое отбеливание улыбки поможет вам высветлить зубы максимум на два тона, то есть вернуть натуральный цвет. Стоить процедура будет куда дешевле.





А что делать, если семейный бюджет не располагает лишними финансами? Как интернет, так и стоматологи выделяют ряд способов, которые не так действенно и эффектно, но все же помогают отбелить зубы дома. Тут и народные средства, и косметические гели и специализированные пасты на любой вкус, которые нам предлагаю десятки производителей и аптек.





4. Карандаш. В любой аптеке вы найдете массу средств для осветления цвета зубов. Одно из самых удобных в использование из них – карандаш. Внешне он напоминает обычную ручку и применяется во время чистки. Преимущества такого карандашика не только в том, что он осветляет эмаль на несколько тонов, так и делает очищение зубов более качественным.





5. Гель. Отбеливающие гели - крайне эффективный способ осветления зубов. Гелиевые средства бывают разные, но чаще всего их наносят на ночь под капу. Смывается гель сам, постепенно, слюной. Капу, как и гель, можно приобрести в аптеке, или по рецепту стоматолога.





6. Полоски для отбеливания. Одноразовые специальные полосочки, с помощью курса в 10-14 дней, так же помогут вам визуально осветлить эмаль зубного ряда. Чаще всего они применяются два раза в день по 30 минут. Плюс отбеливающих полосок – осветление аж до 4 тонов. Минус – возможное побочное действие в виде жжения и зуда в области десен.





7. Ополаскиватель. В зубных ополаскивателях содержится перекись водорода в нужной концентрации. Именно она помогает осветлить зубы на несколько тонов. Этот метод не принесет большого вреда при использование ополаскивателя не больше двух раз в неделю.





8. Паста. Ну и самая популярная помощница в создание белоснежной улыбки – специальная зубная паста. Такую можно приобрести, как в аптеке, так и в любом обычном магазине. Действие такой пасты состоит в проникновение микроэлементов под слой эмали, тем самым осветляя дентин до нескольких оттенков. Не рекомендуется использовать такие средства чаще, чем два раза в неделю, так как это может негативно повлиять на структуру и толщину зубной эмали.





Помимо косметических и профессиональных средств по уходу и осветлением зубов, есть ряд народных способов, как превратить вашу потускневшую улыбку в сияющую голливудскую. Интернет пестрит множеством способов, отваров и средств. Мы в свою очередь выбрали самые безопасные и эффективные из них, и предлагаем вместе с ними ознакомиться.





Начнем со средств, чья безвредность находиться в большом сомнение у профессиональных стоматологов.





9. Сода и перекись водорода. Два первых и самых популярных средств в поисковых запросах паутины. Качественно, но о достаточно грубо, снимают темный налет на эмали зуба сода и перекись. Сода действует как абразивное вещество, в то время как перекись запускает сложную химическую реакцию в тандеме с кислородом. Применение обоих способов гарантирует вам травмирование эмали. Так что используйте эти средства единоразово, если вам срочно надо выбелить зубы перед деловой встречей или важным свиданием.





10. Активированный уголь. Так же мегапопулярное средство для осветления зубов на самостоятельных началах. Объясняется это тем, что это дешевый и доступный всем способ, который действительно помогает отбелить зубы без особых усилий. Активированный уголь – абразивное и фильтрующее средство, которое во время сцепки с зубом запускает реакцию и снимает поверхностный грязный налет на эмали. Именно уголь основной компонент и многих косметических зубных средств. Главное быть осторожным, так как уголь тоже может здорово поцарапать зуб и сделать вашу улыбку гиперчувствительной.





Если выбирать среди безопасных и безболезненных средств отбеливания зубов дома, стоит выделить именно такие:





11. Лимонная цедра. Если 10 дней после чистки протирать зубы лимонной цедрой, ваша улыбка обязательно засияет новыми отблесками. Цедра лимона совмещает в себе масло и фруктовую кислоту, которая, к счастью, очень щадящее воздействует на поверхность зуба.





12. Масло чайного дерева. В отличие от цедры, это средство можно использовать намного дольше. Чайное дерево и его масло содержит ряд бактерицидных и отбеливающих средств, которые при ежевечернем использования пусть и немного, но добавят вашим зубкам белого цвета.





13. Клубника и земляника. Если на дворе лето, а вы ищите, чем отбелить зубы в обычных домашних уютных условиях, клубника и ее меньшая сестра – один из лучших вариантов. Разомните ягоды в пюре и используете эту кашицу, как зубную пасту. Мало кто знает, что это красное лакомство содержит очень много натуральных отбеливающих кислот. Обязательно почистите зубы обычной пастой после такой процедуры, так как помимо нужных нам веществ в клубнике, как мы знаем, много сахара и кислот.





14. Шалфей. О чудодейственных свойствах шалфея мы наслышаны со времен детства, когда бабушка зимой лечила кашель. Но помимо этого шалфей обладает и отбеливающим эффектом для наших усмешек. Перемелите травы в порошок и чистите ним зубы перед основным использованием зубной щетки.





Маленькие хитрости





И напоследок, существует ряд маленьких женских хитростей, которые визуально выделят вашу улыбку и сделают цвет зубов намного ярче:





1. Красная помада – лучший друг всех девушек. На фоне яркого сочного блеска или помады красных тонов ваши зубки будут казаться куда белее.





2. Загорелая кожа так же предаст вашим зубам белесого оттенка, благодаря контрасту между шоколадной кожей и оттенком улыбки.





3. Избегайте былых шарфов, воротников и водолазок. Разница между природным молочным оттенком зубов и белоснежным не будет настолько очевидной.





4. Украшения из серебра и белого золота всегда выгодно оттеняют цвет зубов, в то время как золото наоборот неприятно подчеркнет потускневшую эмаль. То же самое можно сказать про изумруд и другие желтые или зеленые камни, которые только подчеркнут ваши изъяны.





Если вы все-таки нашли, чем и как отбелить зубы в домашних условиях, сначала обязательно подготовьте вашу драгоценную улыбку к этой процедуре. Процесс подготовки должен занять у вас 25-30 дней, во время которых вы должны как можно чаще употреблять молочные продукты, витамины, обязательно свежие фрукты и овощи. А также замените вашу обычную зубную пасту на фторсодержащую, дабы укрепить эмаль перед попыткой придать ей яркого блеска. А чтобы эффект осветления, как можно дольше радовал вас и ваших близких, настоятельно рекомендуем исключить из вашей жизни никотин, кофе, вино, газировку и продукты с красителям, которые при частом потребление очень быстро вернут цвет наших зубов в начальное состояние.





Личная и стоматологическая практика показывает, что в нашем случае цель не всегда оправдывает средства. Бывают случаи, когда из-за невнимательности и несоблюдения правил безопасности и гигиены, человек вместо ожидаемого эффекта получал больные десна и ряд заболеваний полости рта. Согласитесь, белые, но больные зубы – это не очень уж и весело.



