Шалфей - замечательная трава здоровья и благополучия

Шалфей происходит из средиземноморского побережья Европы, откуда он распространился по всему миру. Растет шалфей в умеренных и субтропических широтах. Севернее них растение не приживается, так как при низких температурах без достаточного снежного покрова оно вымерзает. Засуху же шалфей переносит достаточно устойчиво, а вот переизбыток влаги для него губителен.

Что интересно, растет это растение не только в дикой природе. Шалфей достаточно успешно окультурили и в настоящее время выращивают для медицинских целей. В частности, в промышленных масштабах шалфей лекарственный выращивают в России и на Украине, в странах экс-Югославии, на средиземноморском берегу, в Чехии и Словакии.

Состав шалфея весьма интересен с химической точки зрения, благодаря чему он и востребован в медицине. Листья растения на два процента составлены из эфирного масла, в состав которого входит камфора, цинеол, D-α-пинен, α- и β-туйон, D-борнеол. Кроме того, в листьях шалфея содержатся дубильные вещества, алкалоиды, некоторые кислоты, натрий, калий, кальций, витамины групп А, С, Е, К, клетчатка и флаваноиды.

С точки зрения полезных веществ интересны и плоды шалфея. Они практически на четверть составлены из жирного масла, основу которого составляет линолевая кислота.

Медицинское сырье шалфея лекарственного – это листья и цветущая верхушка. В среднем за год можно собирать до трех урожаев растения. Если участок с шалфеем небольшой, то сырье собирают руками, в промышленных же масштабах растение скашивают. Далее листья и соцветия сушат в темных помещениях и упаковывают для хранения и переработки.

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Медицинское применение шалфея лекарственного

Современная медицина принимает следующие действия шалфея:

дезинфицирующее,

противовоспалительное,

вяжущее,

кровоостанавливающее,

мягчительное,

мочегонное,

антисептическое,

жаропонижающее.

Как видим, с таким внушительным перечнем найти ему применение можно практически при любом заболевании. Рассмотрим их отдельными группами в виде таблицы:

Заболевания Действие шалфея Патологии желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва, диарея, колики, спазмы кишечника).



Повышение секреторной функции желудка, антисептическое и противовоспалительное воздействие. Болезни дыхательных путей (бронхит, катар, ангина, пневмония).



Эфирное масло шалфея оказывает противоспалительное и антисептическое воздействие. Используется в качестве элемента комплексной терапии. Травматические патологии (ожоги, обморожение, язвы, гноящиеся повреждения).



Антисептическое действие эфирного масла. Стоматологические патологии (стоматит, гингивит).



Шалфей помогает снизить кровоточивость десен, оказывает антисептическое и противовоспалительное действие. Полоскания отваром из шалфея широко используются в официальной медицине. Заболевания мочеполовой системы (аднексит, эндоцервицит, дисфункция яичников, бесплодие).



Помимо мочегонного и противовоспалидельного действий, шалфей содержит ряд женских гормонов, которые повышают либидо и оказывают омолаживающее воздействие на организм женщины.

Медицинские формы шалфея лекарственного

В аптеках шалфей можно найти в четырех формах: сухое растительное сырье для заваривания чая или настоя, эфирное масло, леденцы для рассасывания и спрей. За исключением сухого растительного сырья, все аптечные формы шалфея используются для борьбы с заболеваниями ротовой полости и верхних дыхательных путей. И лишь чай или отвар из сухих листьев применяется для лечения других патологий.

Кроме того, шалфей достаточно часто является составляющей частью комбинированных препаратов. В частности, его можно найти в составе таких популярных препаратов, как Бронхосип, Ларинал, Бронхолин-Шалфей и другие.

Также шалфей является популярным компонентом ряда косметических препаратов. Он используется при производстве зубных паст и средств для ополаскивания ротовой полости, а также препаратов для ухода за волосами: кремов, шампуней, бальзамов. Использование шалфея лекарственного помогает укрепить корни волос, сделав их более устойчивыми к внешнему воздействию.

Рецепты народной медицины с использованием шалфея

В народной медицине шалфей лекарственный достаточно популярен и существует порядка десятка рецептов его использования для лечения различных патологий. Рассмотрим их подробнее.

Ингаляции

Для ингаляций с шалфеем берут столовую ложку сухого растительного сырья, заливают его полулитром воды и на протяжении пяти минут кипятят на небольшом огне. Полученный отвар несколько минут отстаивают под крышкой и используют для паровой ингаляции. Дышать паром шалфейного отвара нужно не более пяти минут. Как и при других паровых ингаляциях, нужно быть осторожным, чтобы не допустить ожога слизистых оболочек. Чаще всего ингаляции с шалфеем используют при инфекционном рините, а также воспалительных процессах в бронхах и в горле.

Спринцевание

Для приготовления раствора для спринцевания берут три столовые ложки сушеных листьев шалфея и заваривают их литром кипятка. Отвар кипятят на протяжении десяти минут и дают ему остыть до комфортной для применения температуры. Спринцевание полученным отваром проводят дважды в день на протяжении 10-15 дней.

Проводить спринцевание отваром шалфея рекомендуют при молочнице, эрозии шейки матки, цервицитах, а также различных воспалениях гинекологического направления.

Полоскание горла

Использование отвара листьев шалфея лекарственного для полоскания – один из наиболее эффективных и распространенных способов применения этого растения. Кроме того, полоскание достаточно активно используется и в официальных медицинских протоколах лечения ряда заболеваний.

Для приготовления отвара для полоскания используют традиционную схему: две-три ложки сухих листьев шалфея заваривают литром воды и дают полученной жидкости настояться. Полощут ротовую полость и горло отваром комфортной температуры пять раз в день. Эта процедура рекомендуется при стоматите, воспалении десен, а также в качестве восстанавливающей терапии после удаления зуба. Кроме того, полоскание шалфеем эффективно при ангине, тонзиллите, фарингите и прочих заболеваниях горла. В ряде случаев лишь только использование шалфея позволяет убрать всю болезненную симптоматику вышеуказанных патологий.

Внешнее применение

Отвар шалфея эффективен при целом ряде кожных заболеваний. Его используют для компрессов. В частности, применение этого растения рекомендовано при нейродермите, экземе, псориазе, угревой сыпи, а также травматических поражениях кожи (ожогах, обморожениях, гнойных ранах).

Кроме того, популярны и различные варианты домашних препаратов, в состав которых входит шалфей, для лечения проблем с кожей. С угрями бороться можно точечным нанесением эфирного масла, против жирной кожи поможет тоник (полстакана кипящей воды, столовая ложка сухих листьев шалфея и полстакана яблочного уксуса), а против сухой кожи – маска (по столовой ложке жирного йогурта и овсяной муки, и две капли эфирного масла шалфея).

Противопоказания шалфея

Несмотря на то, что сфера применения шалфея достаточно широка, при его использовании нужно соблюдать определенные меры предосторожности: