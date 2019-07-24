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Леди
Красота и здоровье
23 июля 19, 15:49
Врачи рассказали, как перейти на правильное питание
питание
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Для этого достаточно следовать нескольким ключевым рекомендациям.
Эксперты рассказали о тактиках и привычках, которые помогут перейти на правильное питание. 

По словам диетологов, можно предупредить о желании перейти на правильное питание семью и близких друзей, чтобы они помогали следить за полезным рационом и мешали употреблению вредных продуктов.

Кроме того, не стоит устраивать трапезу во время просмотра телевизора, поскольку в этот момент человек может съесть заметно больше нормы, отвлекаясь на картинки в экране. 

Также некоторые продукты могут только казаться полезными, а в действительности создавать угрозу для здоровья. Это касается покупных фруктовых йогуртов, вмещающих большие дозы сахара. Исключить из рациона следует макаронные изделия из пшеничной муки, овсянку быстрого приготовления и манку, содержащую много крахмала. Покупные соки и мясные полуфабрикаты тоже выступают врагами правильного питания.

Источник: https://telegraf.com.ua
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