Врачи рассказали, как перейти на правильное питание

Эксперты рассказали о тактиках и привычках, которые помогут перейти на правильное питание.





По словам диетологов, можно предупредить о желании перейти на правильное питание семью и близких друзей, чтобы они помогали следить за полезным рационом и мешали употреблению вредных продуктов.





Кроме того, не стоит устраивать трапезу во время просмотра телевизора, поскольку в этот момент человек может съесть заметно больше нормы, отвлекаясь на картинки в экране.





Также некоторые продукты могут только казаться полезными, а в действительности создавать угрозу для здоровья. Это касается покупных фруктовых йогуртов, вмещающих большие дозы сахара. Исключить из рациона следует макаронные изделия из пшеничной муки, овсянку быстрого приготовления и манку, содержащую много крахмала. Покупные соки и мясные полуфабрикаты тоже выступают врагами правильного питания.



